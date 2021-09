Češi milují vozíky a přívěsy. Jak by také ne, vždyť jsou považováni za národ chalupářů. Spolu s tím, jak se na tuzemském trhu rozšiřuje nabídka elektromobilů a začíná se hovořit o budoucnosti bez vozů se spalovacími motory, tak vyvstává otázka: Budeme moci v době elektrické tahat stavebniny na chalupu nebo karavany k moři tak, jak jsme dosud byli zvyklí? Zatím to totiž vypadá, že tahání není úplně silnou stránkou aut do zásuvky.

Lásku českého národa k tahání čehokoliv nejlépe dokumentují čísla. Podle statistik Sdružení dovozců automobilů se za loňský rok prodalo 41 506 přívěsů a návěsů. Z toho 29 tisíc, tedy celých 70 procent, připadlo na kategorii O1. To je třída těch nejdostupnějších nebrzděných vozíků do 750 kg, které se prodávají hlavně v hobbymarketech. Lidé je používají na stěhování, přepravu stavebnin, kol, motocyklů nebo čehokoliv dalšího, co se do nich hmotností a rozměry vejde.

Tomu odpovídá i velký zájem zákazníků automobilek o tažná zařízení. „Napříč veškerou modelovou řadou a všemi motorizacemi značky Mercedes‑Benz si za tažné zařízení připlácí více než čtvrtina zákazníků,“ říká mluvčí českého zastoupení stuttgartské automobilky Martin Šlechta.

Ještě více aut opatřených tažným zařízením prodají u Volkswagenu. „Zájem o tuto příplatkovou výbavu je opravdu enormní. U menších vozů je to zhruba polovina objednávek. V případě aut kategorie Golf a vyšších se zdá, že jde skoro o nutnost. Ne vždy si ale lidé vybírají auto s tažným zařízením kvůli tahání vozíků. Často mají spíš zájem o snadnou montáž kvalitního nosiče na kouli. To jde ruku v ruce s popularitou elektrokol, která se nehodí k transportování na střeše,“ upozorňuje mluvčí Volkswagenu David Valenta.

Zatím jen menšina

Řidiči, kteří by rádi tahali přívěs, vozík nebo si pořídili nosič kol na tažné zařízení pro svůj elektromobil, musí pořádně pátrat v nabídce automobilek. Z 37 elektromobilů, které byly v době uzávěrky tohoto článku na českém trhu k dispozici, jich může tahat náklad jen 16. To je pouhých 43 procent.

Jak z tabulky na vedlejší stránce navíc vyplývá, možnost dokoupení tažného zařízení je doménou spíš dražších elektromobilů. Pod milion korun je nabízí pouze Hyundai Kona Electric a Volkswagen ID.4. Jenže korejské auto do zásuvky je omezeno jen na 300 kg, to znamená, že se tažné zařízení hodí spíš jen pro nosič. Volkswagen ID.4 zvládne maximum nebrzděného a tunu u brzděného přívěsu.

„Mohu říci, že v případě modelu ID.4 chtějí tažné zařízení skoro všichni zákazníci. I tady je hlavním důvodem nosič kol,“ podotýká David Valenta.

Nízká hodnota pro tahání zatím znamenala pro Hyundai nezájem o tažné zařízení u elektromobilů. Nyní se ale zdá, že by i tato značka mohla zabodovat. „Do letošního roku bylo tažným zařízením možné dovybavit pouze model Kona Electric, a to pouze od modelové verze 2020, která se vyrábí od března loňského roku. Vzhledem k nízkému možnému zatížení jde však jen o okrajovou záležitost a po tažném zařízení sáhlo pouze zhruba pět procent zákazníků. Nárůst však očekáváme u nového modelu Ioniq 5, který může táhnout přívěs o hmotnosti až 1600 kg,“ říká mluvčí Hyundai David Pavlíček.

„Tažné zařízení jinak nejčastěji volí zákazníci, kteří si pořídí některý z našich SUV modelů, výjimkou to však není ani u modelu i30 kombi. Vůbec nejpopulárnější je tažné zařízení u Tucsonu, kde o něj projevilo zájem více než 20 procent zákazníků,“ dodává Pavlíček.

BMW zatím nabízelo v Česku hlavně starší model i3, který tahat nemůže. Teď ale na trh přichází hned několik elektrických modelů nové generace, které jsou výrazně silnější než i3, a tak mohou nabídnout i lepší parametry.

„Poptávka po tažném zařízení je v případě elektromobilů závislá na typu a povaze vozu, kdy velice často bývá spíš druhým či třetím vozem v rodině. S postupným uváděním nových modelů však evidujeme i vzrůstající zájem o tažné zařízení. Aktuálně činí podíl kolem 45 procent,“ vysvětluje mluvčí BMW David Haidinger s tím, že i on pozoruje vzrůstající zájem o tažná zařízení. Hlavně mezi SUV. Najdou se ale také lidé, kteří si je objednávají třeba k plug‑in hybridním modelům.

„V případě Audi e‑tron je tažným zařízením vybaveno asi 55 procent dodaných vozů plus zhruba 15 procent má přípravu pro tažné zařízení,“ říká mluvčí Audi Jiří Rozkošný. Tato automobilka před nedávnem uvedla na český trh i své středně velké elektrické SUV Audi Q4 e‑tron. U něj je zájem zhruba čtvrtinový, ale Rozkošný upozorňuje, že prodeje jsou teprve na začátku a zájem tak bude ještě stoupat.

Spotřeba jako velká neznámá

Proč nejsou tažným zařízením vybaveny dostupnější elektromobily? Problém je hlavně v tom, že jde o auta nejen se slabšími motory, ale také s menší kapacitou baterie. Zatímco vozy v kategorii nad jeden milion korun mají obvykle kapacitu od 80 kWh výše, menší auta do zásuvky mohou mít třeba i poloviční. Ruku v ruce s tím jde kratší dojezd, který by se v případě tažení těžšího nákladu ještě výrazně zkrátil. Auto by pak mohlo být prakticky nepoužitelné.

Nezanedbatelným problémem je i nabíjení na veřejných stojanech. Ty jsou situované tak, že k nim vozy mohou nacouvat nebo najet popředu. S větším vlekem na „kouli“ by tak pravděpodobně zablokovaly dopravu. Při dobíjení by tak bylo nutné přívěs odpojit a pak se teprve připojit do zásuvky.

I tak ale některé elektromobily nabízí sílu srovnatelnou s výkonnými spalovacími auty. Rekordmanem byla až do letošního roku Tesla Model X, která zvládne utáhnout vlek o hmotnosti dvě a čtvrt tuny. Nyní přichází na trh BMW iX, které slibuje 2,5 tuny.

Mimochodem, domácí Škoda Enyaq iV patří mezi vozy s nejlepšími tažnými schopnostmi na trhu. Uveze 1,2 tuny, což z ní dělá sedmý nejschopnější elektromobil v Česku.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.