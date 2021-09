Zhruba před pěti lety nadchly vývojáře z jablonecké firmy Devinn vodíkové motory. Zatímco země jako Německo či Itálie do takových pohonů v té době již investovaly, v Česku o vodíkových autech hovořilo několik odborníků. Devinn ale měl zkušenosti s elektromobily, využil je a o několik let později stojí šéf podniku Luboš Hajský v jednom z mála vodíkem napájených domů. Energii mu dodává jejich mobilní zdroj, který se vejde do dodávky. Podle Hajského dokážou vyrobit i nákladní auto nebo autobus na vodík. Na jednom z toho už spolupracují a tvrdí, že do tří let bude po Česku jezdit první vodíková tatra.

HN: Před rokem jste oznámili, že jste vyvinuli mobilní zdroj elektřiny na bázi palivového článku poháněného vodíkem. Zařízení s názvem H2BASE. Teď jste ho zkoušeli na festivalu Rock for People, kde napájel jednu stage. Jak to fungovalo?

Na festivalu v Hradci jsme měli jedinou potíž – při výměně zásobníku s vodíkem nám nenaskočil palivový článek. Konečný uživatel to nepoznal a nám se to podařilo vyřešit. Nebyl to první případ reálného využití. Už na začátku léta jsme s ním na akci v Brně napájeli catering. Na takových akcích vychytáváme mušky a hlavně chceme lidem ukázat, že to nesmrdí, nebručí, je to zkrátka čistá energie. Také jsme po tornádu jeli do Mikulčic napájet školu a dvě domácnosti. Byl to jiný princip a prověrka zapojení na staré elektroinstalace. To jsou pro nás cenná data, abychom zdroj dokázali udělat odolný vůči chybám a aby ho mohl kdokoli použít.

