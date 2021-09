Není žádnou novinkou, že poptávka po průmyslových prostorech i nadále roste. Celkově na evropském trhu průmyslových nemovitostí došlo v první polovině roku k výraznému nárůstu investičních aktivit. Dle CBRE se jednalo o transakce v hodnotě 25,5 miliardy eur, což je nárůst 64 procent proti první polovině roku 2020. Další transakce se uskutečňují i v těchto měsících.

To vše přispělo k tomu, že výnosy investic do průmyslových nemovitostí v minulém čtvrtletí překonávaly běžné výsledky. Vidíme to i na výsledcích našeho Accolade Fondu.

Růst investiční aktivity na trzích způsobuje růst cen, přičemž u průmyslových nemovitostí je v současné době v porovnání s ostatními typy komerčních realit nejvyšší.

Od začátku roku 2021 klesl výnos na prémiových průmyslových budovách v Česku o 0,5 procentního bodu a v Polsku o 0,6 bodu. Právě tato čísla způsobila, že naši externí oceňovatelé CBRE a Knight Frank přistoupili k výraznému přecenění našeho portfolia, což se projevilo v ceně akcií fondu a vedlo ke zhodnocení investic ve výši přes 10 procent u korunových tříd akcií a přes 11 procent u eurových ve druhém čtvrtletí roku 2021.

Fond dosáhl milníku jednoho milionu čtverečních metrů celkově pronajaté plochy. Získali jsme do něj první park na Slovensku v těsné blízkosti košického letiště, jehož prostory budou využívat světové značky jako Faurecia nebo XXXLutz. Portfolia rostla také v Česku a v Polsku, kde v druhém čtvrtletí přibyly další čtyři projekty.

Pokud i nadále poroste poptávka po průmyslových prostorech ze strany nájemců i poptávka po investicích do tohoto typu aktiv ze strany významných institucionálních hráčů a jestliže zůstane investiční aktivita na trhu minimálně stejná, jakou vidíme nyní, očekáváme další výrazné zvýšení hodnoty našeho portfolia i v příštích kvartálech. Výnosy podkladových aktiv zůstávají však zatím na takové úrovni, že je fond schopný přinášet investorům výnos sedm procent za rok na základě příjmů z nájmů (bez vlivu přecenění).

Věříme, že právě investice do průmyslu, potažmo do rozvoje moderního a kvalitního průmyslového zázemí, jsou cestou k udržitelné budoucnosti evropského podnikání. My jsme o tom přesvědčili už téměř 1700 kvalifikovaných investorů.