Vstup do eurozóny není za této právě se rodící koaliční vlády reálně stihnutelný, nicméně firmy by mohly vést v eurech platební styk se státem, řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka Radiožurnálu. Bohužel neupřesnil, co přesně to znamená.

Vést účetnictví v eurech (nebo jakékoliv jiné vhodné měně) nikdo firmám v zásadě nezakazuje. Jen to v praxi k ničemu není. Protože každá firma, která má příjem v jiné měně, než je koruna, musí neustále řešit přepočet na českou měnu a vypořádat se se změnami kurzu. Pokud je firma plátcem daně z přidané hodnoty, pro kterou jsou důležitější jiné údaje, než jaké jsou nutné pro účetnictví, potom se nevyhne paradoxní situaci, kdy musí přepočítávat pro každou daň či ocenění majetku různou úroveň kurzu měny. Možnost jednat se státem v eurech by proto byla pro firmy obrovská úleva. Pokud ale nebude možné danit v cizí měně, pak se zákonodárce musí vyjádřit například k tomu, jak se veškeré účetnictví přepočítá do korun. Protože koruna může v průběhu jednoho roku změnit kurz vůči euru i o deset procent. A to by se už na výsledku daní hodně projevilo.

