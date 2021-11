Plně elektrický bateriový pohon proniká i do světa užitkových vozidel, včetně segmentu malých a středních dodávek. Proti svým fosilním varian­tám nabízejí několik výhod. Například nulové emise, nižší hlučnost, de facto automatickou převodovku, a tedy vyšší plynulost jízdy, svižnější rozjezdy. Nulové emise těchto vozů navíc otevírají snadnou cestu do nízkoemisních zón evropských velkoměst, tichý chod zase možnost operovat i v noci.

Mají ale i své nevýhody. Především je to ve srovnání se spalovacími variantami výrazně kratší dojezd a vyšší pořizovací cena. S oběma minusy se ale takzvaně dá pracovat, což dokazují četné příklady praktického využití elektrododávek po celém Česku.

Jezdí už i tady

Vzhledem k omezené kapacitě baterií se zatím dodávky využívají nejčastěji pro městský nebo příměstský rozvoz zboží. Od letošního července využívá 14 nových elektrododávek značek Mercedes, Renault a MAN spediční firma GLS. V každo­denním provozu její elektrododávky potkáte ve dvanácti městech Česka, například v Praze, Brně, Karlových Varech, Jihlavě, Plzni, Berouně, Hradci Králové nebo Ostravě. Nejčastěji zastoupeným vozem je Mercedes‑Benz eSprinter s dojezdem až 158 km na jedno nabití.

„Udržitelná logistika je pro GLS jednou z priorit, a proto postupně zavádíme do provozu i ověřené bezemisní dodávky či nákladní elektrokola a potřebnou infrastrukturu k jejich fungování,“ řekl Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

Nákladní elektromobily ale zkoušejí také ostatní speditéři a rozvážkové služby. Například DPD otestovalo elektrododávky Renault, unikátní elektromobil s výměnnou baterií od české firmy BattSwap zkouší Rohlík.cz. Ten plánuje, že do roku 2025 bude mít až 100 procent své flotily na elektřinu. „Stěžejní je najít rovnováhu mezi ekonomikou provozu, vysokým standardem poskytované služby a snižováním emisí,“ prohlásil Ladislav Janckulík, projektový manažer strategických projektů Rohlík.cz.

Čeká se růst prodejů

Prodej elektrických dodávek zatím co do podílu na celkových prodejích dodávek zaostává za osobními vozy. Podle německé výzkumné společnosti DataForce tvořil v rámci EU v roce 2020 pouze dvě procenta, zatímco v oblasti osobních aut si elektromobily připsaly téměř šest procent. A to i navzdory tomu, že v mnoha západních zemích, například Nizozemsku, je nákup užitkových vozů na elektřinu štědře dotován.

Problémem je u elektrických dodávek především kapacita baterie. Zatímco osobní vůz více než 90 procent času stojí zaparkovaný, dodávky a jiné užitkové vozy jsou od toho, aby jezdily – pracovaly a vydělávaly peníze. Jakékoliv neplánované prostoje, třeba nabíjení, jsou pak problém. Jakmile navíc takové auto veze těžký náklad, stoupá i spotřeba energie a snižuje se dojezdová vzdálenost. Vysoká kapacita baterie a dlouhý dojezd zase znamenají neúnosně vysokou pořizovací cenu.

Výrobci proto musí hledat ideální rovnováhu mezi kapacitou baterie a cenou vozidel, která bývá přesně šitá na míru konkrétním potřebám zákazníků. Někteří analytici i přes tuto nevýhodu očekávají, že v následujících letech zažijí elektrické dodávky velký boom.

Luxusní svezení

V úvodu zmíněný Mercedes‑Benz eSprinter patří k větším užitkovým vozidlům s bateriovým pohonem. Tato elektrická dodávka poskytuje objem nákladového prostoru 11 m³. Prodává se ve dvou variantách kapacity baterie, a to 35 kWh pro maximální hmotnost nákladu 1045 kg, nebo 47 kWh pro až 891 kg. Maximální rychlost dodávky je standardně omezena na 80 km/h, ale je možné ji zvýšit až na 120 km/h. Pak bude samozřejmě energie v baterii ubývat rychleji. Délka ložného prostoru u eSprinteru činí 3272 mm.

Vůz umožňuje vybírat ze tří jízdních programů Comfort (C), Economy (E) a Economy Plus (E+), a navíc volit čtyři rekuperační stupně. Rekuperace pomáhá zejména v městském provozu šetřit spotřebu. Dojezd vozu s nižší kapacitou baterie je dle oficiálních materiálů až 120 km, u vyšší verze až 168 km. V reálu ale bývá tato vzdálenost o něco nižší, obvykle zhruba o čtvrtinu.

Větší dojezd, ale menší prostor nabízí osobní dodávka Mercedes‑Benz e‑Vito Tourer PRO. Díky 90kWh baterii umožňuje dojezd až 360 km a výkonný 150kW motor dává vozu dostatek síly i pro svižnou jízdu po dálnici. V současné nabídce elektrických dodávek je tak až devítimístné eVito v tomto směru premiantem. Mercedes zároveň nabízí skrze mobilní aplikaci eVAN Ready App možnost ověřit si, zda je pro toho kterého zákazníka elektrická dodávka vůbec vhodná. Provede analýzu jeho denních tras i způsobu jízdy a podle toho případně doporučí konkrétní model.

Malé, ale šikovné

Malá elektrická dodávka Nissan e‑NV200 patří mezi nejstarší svého druhu na českém trhu. Využívají ji především malí soukromníci a nadšenci. Například rodinný penzion Grasel v malé vesničce Nové Syrovice na jihu Moravy s nimi rozváží jídlo do širokého okolí. Ačkoliv se u dealerů Nissanu stále dá sehnat, dnes už o ni příliš velký zájem není.

Nissan místo osvědčeného e‑NV 200 připravuje na příští rok příchod nového modelu Townstar. Foto: Nissan

Nissan místo ní připravuje na příští rok příchod nového modelu Townstar. Tato nová elektrododávka staví na úspěchu e‑NV200, ale nabídne mírně větší 44kWh baterii pro dojezd až 285 km. Maximální objem nákladového prostoru bude u Nissanu Townstar činit 3,9 m³. Místa bude dost pro dvě europalety a náklad o maximální hmotnosti 800 kg. Nissan na auto nabídne celoevropskou pětiletou záruku nebo 160 tisíc km, a navíc i osmiletou nebo 160 tisíc km záruku na baterii. Nabíjet bude možné 11kW palubní nabíječkou, případně 75kW rychlonabíjením, takže z 0 na 80 procent kapacity půjde nabít už během 42 minut.

Zatímco Townstar přijde na český trh až v příštím roce, příbuznou elektrododávku Renault Kangoo E‑Tech Electric je možné si tu koupit už dnes, a to za cenu od 719 tisíc Kč bez DPH. Základní dvoumístná verze je dlouhá 4282 mm, verze MAXI je prodloužená na 4666 mm. Liší se také maximálním objemem nákladového prostoru – 3,5 versus 4,6 m³. Na rozdíl od připravovaného Nissanu Townstar má ale Kangoo E‑Tech baterii pouze o kapacitě 33 kWh, což umožňuje max. dojezd 230 km.

Velký výběr z Francie

Bohatou nabídku elektrických dodávek má v Česku koncern Stellantis. Za značku Peugeot je to model e‑Expert v užitkové verzi a e‑Traveller až pro devět cestujících. Vozy se nabízí ve dvou variantách kapacity baterie, a to 50 kWh a 75 kWh pro dojezd 230 km nebo 330 km podle metodiky WLTP. Dokonce i samotný Peugeot ale upozorňuje, že při konstantní rychlosti 130 km/h, což je zároveň i rychlost maximální, se dojezd vozu sníží na polovinu oproti údajům dle WLTP. Další snížení mohou způsobit zimní teploty, protože část energie v bateriích je využita pro vyhřívání kabiny. A samozřejmě ovlivňuje dojezd i styl jízdy a hmotnost nákladu. Užitečný objem u vozu Peugeot e‑Expert je až 6,1 m³ v nejdelší verzi L3 (5309 mm), která uveze náklad o hmotnosti až 929 kg.

Cena elektromobilu Peugeot e‑Expert začíná na 899 tisících Kč bez DPH. Foto: Peugeot

Auto je možné standardně nabíjet jednofázově maximálním výkonem 7,4 kW, za příplatek i třífázově výkonem až 11 kW. Rychlonabíjení je možné výkonem až 100 kW, v takovém případě se energie doplní z 0 na 80 procent asi za tři čtvrtě hodiny. Na baterii se vztahuje záruka osm let nebo 160 tisíc km při garanci 70 % kapacity baterie. Cena elektromobilu Peugeot e‑Expert začíná na 899 tisíc Kč bez DPH. V podstatě totožný vůz se prodává také jako Citroën Jumpy Furgon Plus s cenou od 989 tisíc Kč bez DPH (50kWh varianta). Pro srovnání, spalovací verze s dvoulitrovým čtyřválcem o výkonu 130 kW a automatickou převodovkou začíná na 827 tisících korunách. Je tak dobře vidět, že cenový rozdíl mezi spalovací a plně elektrickou verzí není nijak propastný.

Kdo raději než po francouzské sáhne po německé značce, pro něj má Opel v nabídce model Vivaro‑e, který svými specifikacemi opět takřka plně kopíruje výše zmíněné modely Peugeot a Citroën. Jde totiž o vozy postavené na totožné platformě EMP2.

Elektromobilita Stáhněte si přílohu v PDF

Velcí kolegové

Renault v Česku nabízí také větší dodávku Renault Master E‑Tech Electric, a to v několika různých délkových variantách. Základní cena začíná na 1,435 milionu korun bez DPH pro nákladový prostor o objemu 8,0 m³ a max. celkovou hmotnost 3,1 tuny. Nejkratší verze měří 5075 mm a vejdou se do ní tři europalety. Nejdelší verze má na délku 6225 mm a europalet do ní naskládáte až pět. Auto pohání 37kWh baterie, která autu umožňuje dojezd nejvýše 117 km na jedno nabití.

V neposlední řadě je tu také koncern Volkswagen s modelem e‑Crafter, plně elektrickou variantou oblíbeného Crafteru. Nákladový prostor o objemu až 10,7 m³ i výškou 1861 mm už umožňuje založit si třeba elektromobilní stěhovací službu. Volkswagen sice tvrdí, že auto vyvinul speciálně pro kurýrní, expresní a balíkovou službu, ale nějaké to menší stěhování jistě zvládne také. Naložíte do něj až 975 kg a díky baterii o kapacitě 35,8 kWh ujedete až 173 km. S pomocí rychlonabíjení evropského standardu CCS je možné baterii nabít za 45 minut z nuly na 80 procent kapacity. Podobně jako u ostatních výrobců je u tohoto typu vozu možné si nechat jej přestavět podle vlastních potřeb, například na chladicí vůz nebo korbu. Elektrické dodávky e‑Crafter dnes například doručují zásilky logistické společnosti DHL Express v Praze a Brně. „Naši řidiči kromě toho oceňují zvýšení komfortu při plnění svých pracovních úkolů a pozoruhodnou jízdní dynamiku,“ komentoval nasazení nových vozů Pavel Šmejkal, provozní ředitel společnosti DHL Express (Czech Republic).

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.