Zatímco před pár lety se v souvislosti s e‑mobilitou řešilo proč, dnes už se odborníci, firmy a státní správa zabývají otázkou jak. Ukázala to i akce Forum Elektromobilita, která svým rozsahem nemá v Česku obdoby.

Forum Elektromobilita pořádá mediální dům Economia ve spolupráci se společností Leef Technologies a jde o největší tuzemskou konferenci zaměřenou na komplexní oblast čisté mobility, a to jak elektromobility, tak i vodíkové mobility, věnuje se praktickým tématům, jako je elektrifikace fleetů, a zkušenostem z přechodu na e‑mobilitu. Mapuje měnící se legislativu, pokračující inovace v oblasti technologického vývoje elektromobilů či výstavbu dobíjecí sítě.

Letos se v polovině října v prostorách Fora Karlín a nově také ve Spojka Events konal už čtvrtý ročník. Účast byla historicky největší, celkem během dvou dnů konání akce vystoupilo se svými prezentacemi a také se účastnilo diskusí a workshopů více než 50 řečníků a na první přednáškový den přišlo přes 350 návštěvníků.

Své vize a aktivity představily firmy, které se aktivně na rozvoji elektromobility v Česku podílejí. Ředitelé českých zastoupení automobilek nastínili, jaká vozidla a trendy lze na trhu očekávat v následujících letech, zástupci energetických společností se věnovali technologiím na poli e‑mobility, veřejné dobíjecí síti a dalším praktickým tématům, od ministerstva průmyslu a obchodu zazněly informace o plánovaných dotacích na nákup elektroaut pro firmy.

Energetici jako ČEZ, E.ON, PRE a innogy a také dodavatelé IT technologií a systémů (například ABB) tu ukázali svá řešení pro dobíjení elektrických aut, v sále Fora Karlín parkovaly všechny důležité automobilové elektrické novinky od firem Audi, Hyundai, Kia, Mercedes‑Benz, Porsche, Škoda Auto a dalších. Kdo projevil zájem, mohl se také vybranými elektromobily během dne projet a zasoutěžit si o týdenní zápůjčku modelu Enyaq iV, hosty po skončení akce pozvala společnost Huawei na koktejl.

„Kdybych měl shrnout nejvýraznější postřehy z letošního fóra, řekl bych, že trend elektrifikace fleetů reálně začíná. Elektrifikace těžkých vozidel je skutečně velké téma, jen je za osobními auty o nějaký čas opožděná. Je ale potřeba si přiznat, že rozvoj dobíjecí infrastruktury ještě chvíli potrvá,“ okomentoval své postřehy z konference Martin Cmíral ze společnosti Leef Technologies, který zároveň akci také moderoval.

Dobíjecí síť, očekávaná auta a porovnání technologií

Fórum Elektromobilita 2021 bylo rozděleno do tří hlavních částí. První se věnovala rozvoji elektromobility, zejména za pomoci velkých hráčů na trhu. O plánech výstavby dobíjecí sítě jako první mluvil Pavel Čmelík, který má ve společnosti ČEZ na starosti nové projekty. „Je zásadní především vybudování páteřní sítě rychlodobíjecích bodů na území Česka, v tomto směru se snažíme udělat maximum,“ dodal. Během svého výstupu také nastínil, že jednání o výstavbě gigafactory v Česku nadále pokračují a je zde alternativa, že by vznikla i bez spolupráce s Volkswagenem. O tom, jak se musí transformovat petrochemický průmysl a jak sílí role vodíkové mobility v těžké nákladní dopravě, následně mluvil Tomasz Wiatrak, generální ředitel společnosti Orlen Unipetrol. „Často se mě lidé dotazují, jak se chce firma, jako jsme my, adaptovat na elektromobilitu. My v ní vidíme velkou příležitost, ať už v produkci a skladování obnovitelné energie, nebo ve výrobě biopaliv a vodíku,“ vysvětluje.

Další sekce konference byla věnována především automobilkám a českému trhu, který nejdříve v prezentaci analyzoval Petr Knap, vedoucí partner v poradenské společnosti EY pro automobilový sektor. „Trh zákazníků se vyvíjí, nejpozději v roce 2029 bude většina prodávaných aut čistě elektrická. Podmínky a pobídky budou ale samozřejmě klíčové,“ nastiňuje prognózu za EY.

V prvním panelu diskutovali Pavel Elis, generální ředitel PRE, Vladimír Janypka, ředitel ABB Elektronika, Martin Klíma, head of Mobility Services E.ON CZ, a Szabolcs Balogh z MVM Mobiliti Foto: Libor Fojtík

Plány, které má v souvislosti s elektromobilitou Škoda Auto, podrobněji popsal Jiří Maláček, ředitel Škody pro český trh. „Cesta je daná, už nemůžeme udělat krok zpátky, i když různé trhy se dívají na čistou mobilitu různě. Každopádně koncern VW, do kterého Škoda Auto spadá, se chce stát globálním lídrem na poli elektromobility,“ dodal.

Tomáš Talaš, vedoucí zaměstnaneckých služeb v Komerční bance, pak mluvil o čerstvé zkušenosti z firmy, která se rozhodla pořídit pro své zaměstnance větší počet elektromobilů. V panelové diskusi, která následovala, se společně s ním sešli ředitelé několika českých zastoupení automobilek, jmenovitě zástupci značek Hyundai, Kia, importéra Porsche ČR a Škody Auto. Souhrnně tedy tyto značky reprezentovaly zhruba tři čtvrtiny českého automobilového trhu. „Ochota lidí kupovat elektromobily je v Česku stále ještě omezená. Věříme však, že se to brzy změní, a to především díky tomu, že mnoho firem si přidává uhlíkovou neutralitu do své politiky. Tito velcí hráči, a to i zmíněná KB, mohou pomoci rozhýbat trh s elektromobily,“ myslí si Martin Saitz, generální ředitel Hyundai na českém trhu.

Ředitelé českých zastoupení automobilek Hyundai, Kia, Porsche ČR a Škoda Auto diskutovali o trendech v elektromobilitě. Foto: Libor Fojtík

S názorem souzněli i ostatní šéfové českých zastoupení značek. „Vidíme pokračující trend se sílícím zájmem klientů. V Česku jsme uvedli první elektromobil před sedmi lety a tehdy bylo zákazníků velmi málo. Od té doby uběhlo spoustu času, nabídka je bohatší a můžeme jasně vidět rozvoj elektromobility,“ dodává Arnošt Barna, generální ředitel Kia Czech. Podle Jana Hurta, ředitele Porsche ČR, budou zásadní především dotace, a protože je současně i členem výkonného výboru Svazu dovozců automobilů, se státní správou o nich v poslední době intenzivně jednali. „Je také potřeba více edukovat společnost a ve spolupráci s energetickými firmami a dodavateli se společnými silami posouvat směrem k elektrifikaci,“ dodal k tématu Miroslav Holan, vedoucí rozvoje obchodní sítě Škody Auto.

Další sekce konference se věnovala technologiím a porovnání nákladů u spalovacích motorů, elektromobilů a také vozů na palivové články. O mýtech o elektromobilitě promluvil na dálku Auke Hoekstra z Technologické univerzity v Eindhovenu.

Ve třetí panelové diskusi se Jochen Walter z firmy Bosch, Marek Trešl, produktový a marketingový ředitel z Hyundai, a Jiří Vršínský, vývojář vodíkových aplikací ve firmě Devinn, věnovali porovnání jednotlivých pohonů. „Vodíková elektromobilita je a dlouho bude dražší než bateriová i pro velkou část těžkých vozidel, je ale strategická pro rozvoj nízkouhlíkové ekonomiky EU,“ okomentoval téma vodíkové mobility Martin Cmíral z Leef Technologies.

Po obědě se konference přesunula do další části, která se zeširoka věnovala především legislativě a podporám ze strany státu a jiných institucí. Vhled do toho, jak se v kontextu zelené politiky staví k elektromobilitě Evropská unie a jak by se mohl řešit pomalý rozvoj infrastruktury a posílit zájem zákazníků, přinesl europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. Na jeho prezentaci pak navázal Eduard Muřický, náměstek ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ten především potěšil zástupce automobilek v publiku, protože informoval, že se začátkem příštího roku spustí v Česku nové dotační tituly na nákup elektromobilů ve firmách.

V odpoledních hodinách se přednášející věnovali městské mobilitě, tedy tomu, co musí udělat přímo městské samosprávy pro to, aby se elektromobilita rozšířila, a jakým způsobem se na to musí připravit především různé technologické postupy. Inspiraci pro česká města přednesl Roy Blok z Nizozemska z firmy Last Mile Solutions s prezentací projektu dobíjecího řešení v Rotterdamu. Plán na rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v Praze pak představil Matej Šandor, místopředseda představenstva a ředitel Úseku financí, služeb a rozvoje obchodu ve firmě Operátor ICT.

Pak už se přednášky věnovaly inovacím v oblasti elektromobility. Mezi naleštěnými bateriovými automobily stál také kovový kontejner, který vlastní společnost IBG Česko. Stanislav Cingroš z vývojového oddělení firmy představil koncept energetické a materiálové recyklace, který IBG ve spolupráci se Škodou Auto vyvíjí. Ve zmíněném kontejneru jsou totiž vyřazené bateriové články z čistých elektromobilů a plug‑in hybridů Škody a fungují jako úložiště energie, které by se mělo v budoucnosti instalovat především u servisů.

S chýlícím se koncem prezentace se o své zkušenosti s postupnou transformací směrem k elektromobilitě podělili zástupci různých firem, například výrobce technologií hnacích ústrojí Vitesco či firma Huawei, která dodává do elektromobilů mnoho různorodých komponentů. Eurowag představil pokročilé systémy pro podporu firemního dobíjení a Škoda Auto nastínila své plány na inovaci v oblasti distribuce energie.

Partneři konference Konference Forum elektro­mobilita se jako partneři účastnily společnosti ČEZ, Orlen Unipetrol, Škoda Auto, ABB, Audi, Bosch, E.ON, EY, Huawei, Hyundai, IBG, innogy, Kia, Mercedes‑Benz, PRE, Scania, Business Lease, DEL, Devinn, ChargeUp, Eurowag, Operátor ICT a Vitesco.

Druhý den se v prostorách Spojka Events v pražském Karlíně sešlo více než sto hostů a téměř dvacet přednášejících a účastníků diskusí se věnovalo tématu nazvanému Velká vozidla a vodík. Bateriové autobusy už v Česku nějakou dobu jezdí na řadě míst. Bateriové dodávky jsou již rovněž k dispozici, těžší nákladní vozidla se teprve začínají prodávat. „Zelený vodík“ je velké téma a EU se k technologiím pro jeho výrobu, distribuci a využití v dopravě hodně upíná a vývoj štědře dotuje. Projekty vodíkových autobusů pro reálný provoz už se chystají i v Česku, první těžká nákladní vodíková vozidla začala nedávno ve větším počtu jezdit ve Švýcarsku.

Souběžně na jiném místě, v prostorách Worklounge v 5. patře Fora Karlín, se další více než desítka odborníků věnovala praktickým krokům v elektrifikaci fleetů.

Elektromobilita Stáhněte si přílohu v PDF

Prostor pro diskusi pro všechny

Konference Elektromobilita si od počátku svého konání klade za cíl, aby byla užitečná všem, které čistý způsob dopravy zajímá, aby přinesla praktické informace firmám různých velikostí i zaměření byznysu, představila zajímavé aktivity od dodavatelů produktů a služeb elektromobility. Spolupracuje se státní správou, a tak mají hosté i řečníci informace z první ruky o změnách, které se v legislativě plánují. Banky a leasingové společnosti dostávají praktický návod, jak postupovat, aby se vozový park v českých firmách mohl transformovat. Akce souvisle mapuje inovace na poli e‑mobility a dává prostor firmám, které se zabývají materiálovou recyklací i chytrým využitím energií.

Rok od roku se na konferenci Elektromobilita otevírají daleko komplexnější témata, než tomu bylo v minulosti. Autoprůmysl se velmi rychle transformuje a hledá cesty, jak přejít k udržitelnosti. Elektromobilita představuje pro společnost výzvu, se kterou není snadné se vypořádat. Výrobci aut i komponent, velcí hráči v oblasti energií a zástupci státní správy se ale na konferenci shodují, že je současně i velkou příležitostí.

„Vzhledem k velmi pozitivnímu ohlasu a narůstajícímu zájmu začínáme už nyní plánovat další ročník, který přinese řadu organizačních i obsahových inovací. Mimo jiné více zahraničních, a to i mimoevropských řečníků a více času a prostoru pro to, aby se účastníci mohli vzájemně propojit a diskutovat. Jako zajímavost plánujeme diskusi na téma psychologie přechodu na elektromobilitu,“ uzavírá za organizátory Martin Cmíral.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.