Německá luxusní automobilka začíná nabízet dostupnější modely do zásuvky. Prvním z nich je nové kompaktní SUV, které nabízí ideální kombinaci pohodlí, praktičnosti a ceny.

Na elektrické platformě koncernu Volkswagen nazvané MEB vzniká jeden model do zásuvky za druhým. Stojí na ní i mladoboleslavské SUV Škoda Enyaq. Prémiová automobilka Audi nyní MEB využila k tomu, aby na silnice poslala kompaktní model Q4 e‑tron. Tím zároveň přibližuje elektromobilitu širšímu publiku. Zatímco její dosavadní elektrické vozy Audi e‑tron a e‑tron GT se s cenami pohybovaly na hranici dvou milionů korun, přívětivé kompaktní SUV začíná na ceně 1,16 milionu korun. To je ideál pro první seznámení s takovým druhem automobilu či pro jeho pořízení jako druhého nebo třetího vozu do rodinné garáže. A to nejen na cesty do města.

Audi Q4 e‑tron má sice společný základ se Škodou Enyaq, ale je kompaktnější. Na délku měří 4588 mm, rozvor má pak hodnotu 2764 mm. Enyaq měří 4649 mm. Z hlediska stylu navíc Audi míří jiným směrem. Zatímco Škoda chce lákat na odlišný design, se kterým jasně vystupuje z řady, auto se čtyřmi kruhy na kapotě přesně zapadá mezi ostatní SUV automobilky z Ingolstadtu. Němci tím jasně říkají, že elektromobilita už nemá být něco jiného, výstředního. Je to nová norma.

Jak bývá u luxusních aut zvykem, také Audi Q4 e‑tron si lze vyzdobit řadou příplatkových prvků, které vůz udělají ještě zajímavějším. Testovaný model byl proto vybaven špičkovými světlomety Matrix LED, které mu nejen propůjčují futuristickou tvář, ale zároveň svítí na stovky metrů daleko, a přesto neoslňují protijedoucí auta. Za pozornost stojí i obrovská 21palcová kola s aerodynamickým designem. Plastové desky částečně zakrývají mezery mezi loukotěmi, a snižují tak odpor vzduchu.

V kabině téměř jako doma

Uvnitř Audi pokračuje v normálním pojetí svých vozů. Ten, kdo už nějaké auto z Ingolstadtu ve své garáži má, nebude tápat. Palubní deska má středový panel, který je výrazně nakloněný k řidiči, což usnadňuje práci se zábavním systémem MMI. Ten dostal jemnou grafiku a rychlé reakce na dotyk. Škoda, že se obrazovka o úhlopříčce 10,1 palce okamžitě upatlá od otisků prstů. To je ale problém společný pro drtivou většinu displejů s lesklým povrchem.

Velká pochvala musí směřovat k designérům, kterým se podařilo uhájit samostatný panel ovladačů klimatizace. Například Škoda už vše přesunula do menu multimediálního systému, což znesnadňuje rychlé používání. Za jízdy je rozhodně bezpečnější pátrat poslepu po fyzických tlačítkách než se snažit trefit do virtuálních.

Kritiku naopak zaslouží příplatkový volant, který má futuristicky hranatý věnec. Je totiž obdařen ovládáním médií a virtuálního kokpitu pomocí dotykových ploch, které ne vždy ideálně reagují. Ovládání je tedy méně přesné a vyžaduje jistý grif a pozornost. Dobrou zprávou ale je, že v nabídce najdete i standardní volant s kulatým věncem.

Automobilky svá elektrická auta vyplňují nejmodernější elektronikou, a to platí i pro Audi. Tedy minimálně ve velmi vybaveném kuse, který jsme měli k testu. Ten měl na palubě i zajímavý head‑up displej s rozšířenou realitou (nabízí ho rovněž Škoda Enyaq iV). Na čelní sklo promítá nejen základní provozní údaje, ale při navigaci i šipky, které se jakoby vznáší nad silnicí a míří do kýžené odbočky. Ne vždy jsou přesné, ale to nevadí. I tak jde pro řidiče o efektní podívanou. Příjemné je i spojení s adaptivním tempomatem, kdy head‑up displej za auto před vámi „nakreslí“ zelenou linku, aby bylo zřejmé, že o něm systém ví.

Audi o nové Q4 tvrdí, že i když jde o kompaktní auto, blíží se prostorností většímu modelu Q7. To není úplně jisté, nicméně fakt je, že kabina vozu působí vzdušněji než u běžných kompaktních SUV. Je to dáno hlavně čelním sklem, které je posunuto výrazně dopředu. Posádka se pak na palubě cítí jako ve velkém rodinném voze. Ani za 190 cm vysokým řidičem pak není problém s místem pro kolena cestujících ve druhé řadě. Q4 e‑tron se už nabízí ve dvou verzích jako SUV a SUV kupé, u druhé zmiňované varianty je tedy dobré počítat s lehkým úbytkem místa nad hlavou zadních cestujících.

Kufr má objem 520 litrů včetně praktického prostoru pod podlahou. Foto: Jan Markovič

Z hlediska kufru je pak Audi Q4 e‑tron z rodiny koncernových elektrických SUV nejskromnější. Nabídne kapacitu 520 litrů včetně praktického prostoru pod podlahou, do kterého se snadno schovají potřebné nabíjecí kabely. Škoda Enyaq ale nabízí objem 585 litrů, Volkswagen ID.4, jenž také jezdí s platformou MEB, pak pojme celkem 543 litrů zavazadel.

Tři možnosti na výběr

Audi Q4 e‑tron se na českém trhu prodává ve třech provedeních. Za základní cenu 1 159 900 korun je k mání verze 35 e‑tron, kterou pohání elektromotor o výkonu 125 kW. Kapacita její baterie má hodnotu 52 kWh, což umožňuje tabulkový dojezd 349 kilometrů na jedno nabití. Nejlepší dojezd nabízí druhá varianta v nabídce, tedy 40 e‑tron za 1 334 900 korun se silnější 150kW jednotkou. Mělo by to být až 520 kilometrů na jedno nabití. Vůz, který jsme testovali my, je nejvyšší motorizace označená jako 50 e‑tron quattro. Tu už pohání dva elektromotory, tedy každý pro jednu nápravu, čímž vzniká paralelní „čtyřkolka“. Navíc dosahuje na výkon 220 kW. Dojezd je ale o něco kratší, „jen“ 497 kilometrů. Tento vůz přijde minimálně na 1 495 900 korun. Testovaný kousek byl ale dozdoben obrovským množstvím příplatkové výbavy, která jeho cenu vyšponovala nad dva miliony korun.

Elektrické SUV s velkou baterií a dvěma motory samozřejmě není nejlehčí, váží přes 2,2 tuny. Jeho síla ale dává okamžitě na tento fakt zapomenout. Dynamika, kterou předvádí, je ohromující. Točivý moment 460 Nm, jenž je dostupný prakticky okamžitě po sešlápnutí „plynového“ pedálu, dokáže auto velmi rychle poslat do v Česku nelegálních rychlostí. Z nuly na 100 km/h akceleruje za 6,2 sekundy. K ohromení posádky dopomáhá i typický svist elektromotorů, který později přehluší hukot větru. Hukot to ale není v žádném směru rušivý, a to i proto, že testovaný vůz byl vybaven akustickým sklem, které dokáže snížit hladinu hluku v kabině o několik decibelů.

Auto má ale i slušnou brzdnou sílu. Jako první elektrické Audi je vybaveno režimem B, který umožňuje místo brzd použít rekuperaci, a mírně tak doplnit kapacitu baterie. Brzdové obložení tak řidič opotřebuje za mnohem delší čas než u běžného vozu. Je nutné upozornit na fakt, že při využívání schopností elektromotorů se může zkrátit dojezd. My jsme se během týdenního testu dostali na průměrnou spotřebou 19,5 kWh na 100 km. To při kapacitě akumulátoru 81 kWh (využitelná je 76 kWh) znamená reálný dojezd 390 kilometrů, tedy o 107 méně než podle tabulky. I tak jde ale mezi elektromobily o vynikající hodnotu.

Dobrou zprávou ale je, že Audi Q4 je vybaveno výkonnou palubní nabíječkou. Ta má výkon 125 kW, takže lze pohodlně využívat i vysoce výkonné veřejné stanice. Ty by měly auto do 80procentní kapacity dobít v řádech několika desítek minut. Proto se hodí k tomuto modelu využít také přídavnou službu e‑tron Charging Service. Jde o jednu kartu, která umožní dobíjení u zhruba dvou stovek poskytovatelů napříč Evropou. Výhodou je, že karta funguje i v síti Ionity, která zatím v Česku nabízí nejvýkonnější stojany, ale pro řidiče bez karty a registrace je cenově příliš nákladná.

Komfortní i na dlouhé cesty

Ostatně se dá předpokládat, že majitel bude síť veřejných stanic hojně využívat. Používat Audi Q4 e‑tron jen na cesty do města by totiž byla škoda. Naopak, tohle auto je vhodné na dlouhé trasy včetně výletů a dovolených. Vděčí za to povedenému podvozku, který překvapivě drží komfort i na velkých 21palcových kolech, kterými bylo testované provedení vybaveno. Na dálnici je stabilní a na okreskách i přes svou vysokou hmotnost působí mrštně. Baterie je totiž ukryta pod podlahou, což autu poskytuje nízké těžiště, a tím pádem i lepší ovladatelnost, menší náklony do zatáček a více řidičské jistoty.

Audi Q4 e‑tron je velmi povedené SUV. Nabízí nejen dobré jízdní vlastnosti, ale i praktický interiér, solidní prostornost, a tím pádem i všestrannost. Kdo by chtěl tohle auto používat jako své jediné, měl by sáhnout nejspíš po střední variantě s nejdelším dojezdem. Ale i testovaná nejvýkonnější verze nabízí dostatečný dosah na jedno nabití. Ten už je tak velký, že lze Audi Q4 e‑tron pohodlně používat jako běžné auto se spalovacím motorem, navíc s nižšími náklady na elektřinu a tišším provozem.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.