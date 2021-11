Pokud by Česko následovalo příkladu Itálie nebo Spojených států a začalo by požadovat, aby se do práce dostali jen lidé očkovaní proti covidu-19, narazí na příliš ochranářskou legislativu. Přesto podle právníků oslovených Hospodářskými novinami existuje způsob, jak si zaměstnavatel může u některých profesí očkování vynutit. Na druhou stranu rozšířená pozitivní motivace zaměstnanců finančními bonusy a dalšími benefity k tomu, aby se nechali dobrovolně očkovat, naráží na rozpor s tuzemským zákoníkem práce.

Bonus, nebo výpověď

Americká Citibank nedávno oznámila, že zaměstnanci, kteří do 8. prosince prokážou aplikaci vakcíny, dostanou bonus 200 dolarů. Naopak na ty, kteří očkovací certifikát nepředloží do 14. ledna, čeká výpověď. Nařízení se dotýká zhruba 65 tisíc zaměstnanců. „Tento postup zahrnuje pouze zaměstnance ze skupiny City pracující v USA a vychází z vládního nařízení, aby jednotlivci a společnosti spolupracující s americkou vládou byli plně očkováni,“ říká mluvčí české pobočky Citibank Lucie Polívková s tím, že v tuzemsku banka v tuto chvíli podobné opatření nezvažuje.

Zavedení povinnosti podrobit se očkování odmítly i všechny ostatní oslovené finanční ústavy. „Proočkovanost v jednotlivých zaměstnaneckých týmech spořitelny se pohybuje mezi 70 a 90 procenty a stále přirozeně stoupá. Motivaci k očkování nezvyšujeme benefity, ale kontinuální informační kampaní,“ uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

V otázce motivace k aplikaci vakcíny se ovšem přístupy tuzemských bank liší. Zatímco Fio banka, Air Bank nebo NN pojišťovna nezvažují, že by očkované odměňovaly, například skupina ČSOB dává volno navíc.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.