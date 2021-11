S prvním listopadem uplynulo třicet let od začátku kuponové privatizace, i po té době stále to kontroverzního způsobu odstátnění hospodářského majetku státu. Nebyl to přitom jediný způsob odstátnění. Některé velké podniky (Telecom, Škoda) byly prodány přímým zájemcům, což bylo retrospektivně ve světle toho, jak dopadla řada podniků vlastněná fondy jakožto faktickými vítězi kuponové privatizace, vlastně dobře. Nakonec zůstala v rukou státu jen malá část podniků, a to zejména ze strategických důvodů (ČEZ) nebo z důvodů, že privatizace drhne (spor o ochrannou známku Budvaru).

Nepřekvapí tedy příliš, že se tu a tam spekuluje o tom, zda se nezbavit i zbývajícího majetku ve vlastnictví státu. V posledních měsících spekulace o možné doprivatizaci části aktiv stále vlastněných státem oživil kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura z ODS, který ještě v srpnu nadhodil myšlenku parciální privatizace Českých drah nebo České pošty. Bylo to sice míněno s primárním úmyslem zefektivnit jejich činnost a možná i s úmyslem rozpohybovat skomírající pražskou burzu (obojí by bylo dobře), nikoliv s úmyslem vylepšovat příjmy rozpočtu, ale opět se tím probudily spekulace, že by nově vznikající vláda mohla ke znovunastartování prodeje státního majetku přistoupit s cílem aspoň o něco vylepšit katastrofální stav veřejných financí.

Přitom je to absolutní nesmysl, a to nejméně ze dvou důvodů.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 60 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.