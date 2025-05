Na pět let do vězení půjde definitivně jedna z postav budování kapitalismu v Česku Vratislav Čekan. Muži, který počátkem devadesátých let přivedl do první ligy krachující pražský fotbalový klub Viktoria Žižkov, ale také se proslavil jako největší neplatič zprivatizovaného majetku, totiž odvolací Městský soud v Praze tuto středu potvrdil trest za opakované podvody.

Nyní jednasedmdesátiletý důchodce historkami o svém úspěšném podnikání vylákal z lidí nejméně 13 milionů korun. Prvoinstanční Obvodní soud pro Prahu 7 mu za to letos v únoru kromě pětiletého vězení přikázal zaplatit způsobenou škodu. Proti verdiktu se ale odvolal a případ tak nyní řešil odvolací senát v čele s Richardem Petráskem. Sám Čekan k soudu nakonec nepřišel a poslal pouze svoji obhájkyni Kristinu Tisovou.

