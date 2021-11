Hra o Monetu vstupuje do dalšího dějství. Svým návrhem PPF za částku 1,4 miliardy efektivně snižuje minimální hranici pro protlačení transakce ze 75 procent na dvě třetiny akcionářů účastnících se valné hromady. Hlasovací aritmetika signalizuje, že nyní má PPF slušnou šanci fúzi prosadit. Vyplatí se tedy Monetě sloučení?

Argument, že fúze urychlí několik let organického růstu, je zcela legitimní. Na druhou stranu se ale zvýší rizikovost úvěrového portfolia sloučené skupiny. Polemizovat můžeme také o reálnosti předpokládaných synergií v objemu dvou miliard korun ročně, které by vzniklá skupina měla podle návrhu ušetřit. Diskutabilní je i projekce prudkého nárůstu zisku skupiny Air Bank na tři miliardy korun v roce 2023.

Transakce stále přisuzuje aktivům Air Bank nepřiměřeně vysokou hodnotu. Z částky necelých 26 miliard korun můžeme odečíst sumu, již nabízí PPF jako prémii za vykoupení akcií, které ostatní akcionáři upíší v rámci nové emise (výše zmiňovaných 1,4 miliardy). Pro PPF představují dodatečný náklad i dividendy, které obdrží akcionáři mimo skupinu. V tomto případě je ale přesná kalkulace komplikovanější. Tři koruny na akcii nejspíše vyplaceny budou. K výplatě dalších sedmi korun za rok 2021 však může teoreticky dojít až po proběhnutí transakce nebo povinné nabídky na převzetí. Kromě toho podléhá tato částka schválení ČNB.

Akcie Monety v reakci na ohlášení pozměněného návrhu poskočily. Nabízí se ale otázka, zda by se nyní nenacházely na vyšších hodnotách, pokud by se v lednu žádný návrh na sloučení neobjevil. Vzhledem k silnému cyklickému zotavení bankovního sektoru napříč EU je pravděpodobné, že by se v takovém případě akcie obchodovaly nad úrovní 100 korun. Transakce nepochybně představuje vylepšení oproti původní, pro akcionáře nepřijatelné variantě. Současně ale stále platí, že z navrhovaného dealu profituje primárně PPF.