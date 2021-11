Ve čtvrtek 24. června v podvečerních hodinách zasáhlo pás o délce více než 25 kilometrů táhnoucí se od Břeclavi po Hodonín tornádo. Během pár minut zdecimovalo osm obcí, vyžádalo si život pěti lidí, stovky zraněných, poničilo stovky budov. Ten samý přírodní živel zároveň vyvolal nebývalou vlnu solidarity, která předčila tu, jež se v zemi vytvořila v minulém roce v souvislosti s koronavirovou pandemií.

„Tato katastrofa zvedla naprosto rekordní vlnu solidarity, kdy lidé, firmy i nadace během krátké doby věnovali podle našich dat a odhadu téměř miliardu na pomoc,“ řekla Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

Semkli se dárci i neziskovky

Projekt na pomoc jihu Moravy nebyl dílem jednoho člověka či organizace. V roce 2021 patřil ale k nejúspěšnějším a stále pokračuje. Velmi rychle, mnohdy ještě onen den vpodvečer, vyhlásily sbírky Diecézní charita Brno, Člověk v tísni, Nadace Via, Adra, Červený kříž, Donio, Karel Komárek Family Foundation, Nadace ČEZ, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond pomoci Karla Janečka a další známé a prověřené neziskové organizace, nadace a nadační fondy.

Když ve středu 30. června uspořádala Česká televize mimořádný benefiční koncert pro lidi z jihomoravských obcí poničených tornádem a prudkými bouřkami, již po 15 minutách diváci prostřednictvím dárcovských SMS poslali jeden milion korun a po půl hodině zhruba čtyři miliony. Nakonec se dary přes DMS rozrostly za celou dobu koncertu, který trval asi hodinu a půl, na více než 11 milionů korun.

Nejen Česká televize, ale většina organizací nabídla kromě možnosti platby na sbírkové účty či přes dárcovské platformy také možnost poslat dárcovskou SMS. A jen za červen 2021 se přes ryze českou „déemesku“, kterou provozuje Fórum dárců, vybrala více než polovina celkových loňských výnosů.

V loňském roce tvořil celkový výnos z DMS 56 532 909 korun, za letošní první půlrok to bylo 56 179 597 Kč. Celkově dárci poslali do konce června 821 633 DMS. „V loňském roce se prostřednictvím DMS vybralo o neuvěřitelných 40 procent více peněz než v roce 2019. Viděli jsme již během pandemie, že lidé v Česku nejsou lhostejní a v dobách krize drží při sobě. To, co se ale událo v červnu 2021, předčilo všechna očekávání. Je vidět, že lidé se snaží pomáhat, jak je to jen možné. Vybraná částka přes službu DMS, která činí tento rok přes 56 milionů korun, je toho důkazem,“ potvrzuje Klára Šplíchalová.

Po štědrém létu léto milostivé (nebo spíše podzim a zima)

Člověk v tísni otevřel na začátku listopadu veřejnou sbírku SOS Milostivé léto, jejíž výtěžek půjde na podporu lidí, kterým by tato akce mohla pomoci z dluhové pasti, avšak oni nemají šanci původní dluh kvůli jeho výši zaplatit. Zároveň spustil webové stránky www.milostiveleto.cz, jejichž součástí je i Exekuční poradce, který lidem ukáže, zda se na ně milostivé léto vztahuje.

Díky milostivému létu, které se otevřelo 28. října a potrvá do 28. ledna 2022, se mohou tisíce lidí dostat z bludného kruhu exekucí a přežívání. Milostivé léto umožňuje tisícům lidí zbavit se exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. Stačí zaplatit jistinu a poplatek exekutorovi a člověk je svobodný, bez dluhů.

Milostivé léto dává lidem možnost zbavit se dluhů u veřejnoprávních institucí. Dluhy u těchto organizací narostly často kvůli úrokům, penále a dalšímu příslušenství do nesplatitelných výšin. Příkladem mohou být dluhy za městské nájemní bydlení, které se kvůli ročnímu úroku z prodlení ve výši 90 procent vyšplhaly z deseti tisíc korun až ke statisícům, nebo dluhy za jízdu načerno, u kterých zmíněné příslušenství udělalo z tisícikorunového dluhu dvacetinásobek.

„Jde o exekuce, které by se již dnes do tak závratných výšin nemohly vyšplhat. Zároveň je důležité připomenout, že nejde o odpuštění dluhu samotného, ten musí být splacen. Odpuštěno bude pouze příslušenství, tedy úroky a další sankce z dluhu vyplývající,“ vysvětlil Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství organizace Člověk v tísni. K akci se nicméně připojují i některé soukromé firmy, banky, úvěrové společnosti nebo třeba pojišťovny, v nedávné době například Air Bank, Moneta nebo Home Credit.

Jak pomůže sbírka SOS Milostivé léto? Pro mnoho lidí je přesto kvůli výši původního dluhu zcela nemožné do tří měsíců potřebné finanční prostředky sehnat. Jelikož jsou v exekuci, jsou jim ze mzdy strhávány částky převyšující nezabavitelné minimum. Čím více vydělávají, tím více se jim strhává a na vyplacenou mzdu nemají žádné přesčasy či brigády vliv. Prodat také nic nemohou, protože pokud hodnotný majetek měli, byl jim již zabaven. Půjčku jim nikdo nedá, a pokud ano, dostanou ji za velmi nevýhodných podmínek. Když jeden dluh splatí, druhý jim tak vznikne.

Člověk v tísni proto vyhlásil sbírku SOS Milostivé léto, jejíž prostředky budou využity na pomoc vybraným jednotlivcům a rodinám, kterých se tato amnestie týká, ale nemají finanční prostředky na zaplacení původního dluhu. „Peníze použijeme v případech, kdy zastavení exekucí dostane lidi z dluhové pasti. Cílit budeme primárně na nejzranitelnější skupiny, tedy seniory, samoživitele či rodiny s dětmi,“ uvedl Daniel Hůle.

Upcycling nebo horská chata

Ceny Fóra dárců pro osobnosti nadačního sektoru a filantropie každý rok představují osobnosti, které stojí za většími či menšími projekty, dokážou zvednout a veřejnosti přiblížit témata a přimět je k dárcovství. Zatímco u živelních katastrof stačí Čechům pohled na zaplavené nebo tornádem poničené obce, právě tyto osobnosti dokážou v lidech vzbudit zájem i o témata, jako jsou například obnova horské chaty, udržitelná móda nebo podpora rodin, které vychovávají děti s autismem.

„Smyslem Cen Fóra dárců je podpořit a vyzdvihnout důležitou práci nejen neziskových organizací, ale především lidí, kteří se v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných oborech pohybují a posouvají je dál,“ říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

Martin Stiller získal ocenění za obnovu turistické chaty Prašivá, která 2. října oslavila 100 let od svého otevření. Díky nadšení a velkému počtu dobrovolníků se chata Prašivá změnila před očima. K obnově objektu, který je třetím nejnavštěvovanějším místem v Beskydech, pomohly crowdfundingové i veřejné sbírky, které Stiller několik let pořádá. Naposledy prostřednictvím veřejné sbírky v rámci dotačního titulu DarujFM 2020 se vybralo přes 210 tisíc korun na výstavbu workoutového hřiště pro veřejnost a na zvelebení okolí horské chaty.

Turistická chata Prašivá v říjnu oslavila 100 let od svého otevření. K obnově objektu, který je třetím nejnavštěvovanějším místem v Beskydech, pomohly crowdfundingové i veřejné sbírky. Foto: chataprasiva.cz

Cestovatel a horal, původem z Broumovska, je správcem na horské chatě Prašivá. A od zahájení její rekonstrukce je koordinátorem celého dobrovolnického projektu a tažným koněm sbírkových kampaní. Díky jeho vizím, nápaditosti a houževnatému nasazení se podařilo na projekt záchrany chaty Prašivá vybrat v různých kampaních přes tři miliony korun.

„Do dění na Prašivé jsme zapojili i okolní obce, města, Moravskoslezský kraj, ale také desítky firem a institucí a samozřejmě širokou veřejnost. Z projektu obnovy chaty Prašivá se tak stal rozsáhlý komunitní projekt ojedinělého charakteru,“ uvedl Stiller.

Některé výrazy z angličtiny nemají jednoslovný český ekvivalent. Upcycling neboli přeměna starých a nepotřebných věcí na výrobky s vyšší užitnou hodnotou je jedním z nich. A právě za aktivní propagaci upcyclingu se stala jednou z osobností Fóra dárců ředitelka brněnské Nadace Veronica Helena Továrková.

Již před pěti lety nastartovala spolupráci s návrháři a studenty módy na propagaci upcyklace a udržitelné módy ve spojení s nadačními obchody. Prostřednictvím módních přehlídek v Česku i v zahraničí – naposledy v říjnu ve Vídni – rozšiřuje povědomí o tématu a získává tak zároveň prostředky na ochranu přírody a krajiny.

Upcyklační projekt Upcycling challenge se jí podařilo rozšířit mezi studenty módy do Bosny a Hercegoviny. A výzva na zpracování nevyužitého textilu z nadačních obchodů se stala součástí výuky 1. ročníku oboru Ekotextil design na Střední škole umění a designu Brno. Studenti se tak ve spolupráci s Nadací Veronica věnují pravidelně tématu textilního odpadu a přichází s novými nápady na upcyklaci.

Nejlepší nadace a fondy Stáhněte si přílohu v PDF

Za výjimečnou osobní podporu rodinám dětí s autismem získala Cenu Fóra dárců Kateřina Sokolová, která společně se svým otcem před pěti lety založila Nadační fond AutTalk. „Věřím, že nic v životě se neděje náhodou. Můj bráška Radovan bohužel trpí poruchou autistického spektra, ale já jsem zase od života dostala spoustu příležitostí, jak nejen jemu, ale i dalším autistům v Česku a jejich rodinám usnadnit jejich životní situaci. Nechci, aby byl náš nadační fond veřejně vnímán jako další nadace, kterou si založila modelka, ale jako fond, který jsme založili společně s mým otcem na základě naší osobní rodinné zkušenosti. Sama vím, co to je mít doma autistu, a naším cílem je usnadnit nelehký každodenní život autistům a jejich rodinám,“ vysvětluje Kateřina Sokolová.

Pečujícím rodičům poskytuje fond od svého založení finanční příspěvky na všechno, co může rodičům ulevit při péči o autistické dítě či děti. Kromě konkrétních rodin podporuje fond také rodičovské spolky a organizace, které se autismu věnují. Například Nadační fond Atyp získal 20 tisíc na vydání speciálního tištěného čísla Atyp magazínu. Nakladatelství Pointa 15 tisíc korun na vydání knížky Jeskyně Aspergerů. V době koronavirové pandemie začal fond pořádat také on‑line workshopy pro pečující rodiče a další zájemce.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Nejlepší nadace a fondy.