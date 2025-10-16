Kraj lázeňských měst, plných luxusních hotelů, příjemných parků a promenád a také bohaté klientely, která zde chce relaxovat a užít si lázeňského poklidu. Také jizvy po uhelné těžební minulosti se pomalu ale jistě zacelují. Místo toho se ke slovu dostávají služby, potravinářský průmysl, výrobní průmysl, ale opět i tradiční sklářský průmysl. Především je to region plný šikovných lidí, kteří mají ke Karlovarskému kraji silnou vazbu. I to se ukázalo na krajském vyhlašování 20. ročníku podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a Volkswagen Firma roku.
Karlovarský kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2025
1. místo Serafin‑byliny, s.r.o.
2. místo Fleysen s.r.o.
3. místo Realistic a.s.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2025
1. místo Jana Janů
2. místo Kateřina Szabová
3. místo Jindřiška Palečková
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2025
Zuzana Vistrová
Odbornou porotu v Karlových Varech nejvíce zaujala architektka se zaměřením na návrhy interiérů i exteriérů Jana Janů. „Přetavila svou lásku k designu a architektuře do prosperujícího byznysu, kterému se věnuje s láskou,“ uvedl za porotu Jindřich Pavézka z MONETA Bank. Mezi firmami uspěla společnost Serafin‑byliny, která se věnuje výrobě bylinných produktů a přírodních doplňků stravy. „Je to zdravě se rozvíjející firma s velkým důrazem na udržitelnost svého podnikání. Zároveň využívá lokální zdroje Karlovarského kraje,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. Srdcař patří k živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním. V Karlových Varech získala toto ocenění Zuzana Vistrová vyrábějící autorské šperky a vyučující korálkování.
Na jižní Moravě podnikání dominují proteinové inženýrství a výuka angličtiny
Základ by měl být nadčasový
Jana Janů
MONETA Živnostník roku 2025 Karlovarského kraje
Vystudovala Fakultu architektury, věnuje se především návrhům interiérů, ale také malování. „Momentálně dělám dekory pro karlovarskou porcelánku. Co se týče architektury, tak tam se zaměřuji především na interiéry, spolupracuji jak s firmami, tak s obcemi v Karlovarském kraji. Děláme od bytů, přes obecní úřady a další. Když jsem začínala, tak se mi ani nesnilo, že budu mít tolik práce. Už teď jsem dále, než jsem si kdy myslela,“ říká Jana Janů. S dekory na porcelán se chystá na veletrh v Miláně. Architektura i umění se v její práci stále prolínají. „Tím, jak jsem vystudovala architekturu, tak se architektuře věnuji primárně. A během mateřské jsem se snažila prosadit i v umění. Začala jsem malovat ilustrace a aby to nezůstalo v šuplíku, tak jsem návrhy začala tisknout na produkty. A díky tomu jsem se dostala i ke spolupráci s porcelánkou,“ přibližuje vítězná živnostnice.
Zaměřeno na kraj
VINCI Construction CS staví lepší místo pro život
Iveta Štočková
tisková mluvčí, Skupina VINCI Construction CS
Na veletrhu v Miláně se v rámci porcelánky budou představovat její dekory na talíře, hrnečky a podobně. „Spolupracuji na sekci, kde se pracuje s digitálním tiskem. Takže už to není klasický sítotisk, který se dělal na porcelán, ale děláme digitální tisk na porcelán. Porcelánka dělá jak pro klasické domácnosti, tak pro hotely a restaurace. Když jsem například navrhovala restauraci, tak tam by mohl být porcelán navrhnut přímo autenticky pro tu restauraci. To je pak ideální spojení architektury a porcelánu,“ doplňuje Janů. Díky digitálnímu tisku je práce rychlejší a dá se udělat v podstatě cokoli. Ze začátku se obávala, že zůstane u rekonstrukcí bytů a domů, ale velmi rychle se dostala k návrhům interiérů velkých administrativních budov nebo úřadů. „Pro mě je důležitá udržitelnost. Když dělám návrh, aby to nebyl nějaký výstřelek, který nebude za rok moderní. Modernost se snažím dát spíše do detailu, který se dá měnit. Základ by měl být nadčasový,“ uzavírá Jana Janů.
Plánujeme zůstat smysluplnou a lidskou firmou
Petr Gasparik
majitel společnosti Serafin‑byliny, Volkswagen Firma roku 2025 Karlovarského kraje
Firma Serafin‑byliny se věnuje primárně výrobě potravinových doplňků, především z bylinek, ale i z hub, minerálů a vitamínů. „Naší doménou jsou kapsle, tinktury, porcované i sypané čaje, sirupy. Jsme přes suroviny napojeni na region. Spousta bylinek, které používáme primárně v tinkturách, ale i v čajích, má v Krušných horách nebo ve Slavkovském lese své zastoupení. Rádi je objevujeme, rádi o nich edukujeme, teď i zakládáme bylinkovou zahradu nedaleko od Sokolova, kde chceme lidem bylinky ukázat,“ říká Petr Gasparik. V regionu podniká 21 let, cítí se jako místní patriot, který má region nesmírně rád a chce mu to i vracet. „Máme kolem 40 zaměstnanců a obrat v loňském roce byl 80 milionů korun. Zákazníci si produkty najdou na našem e‑shopu serafinbyliny.cz. Máme i osm kamenných prodejen po celé České republice. Prakticky jsme ve většině zdravých výživ, biopotravin, které v České republice jsou. A zároveň i na Slovensku máme síť prodejen a e‑shop, něco i v Německu,“ přibližuje jednatel vítězné společnosti.
Od covidu značně stoupla konkurence. Minerály a vitamíny typu hořčík nebo aminokyseliny zažívají boom. „Německo je velmi specifické, protože německý zákazník jinak uvažuje v našem odvětví než český nebo slovenský zákazník. I když jsme chtěli působit přes vlastní e‑shop, většinu trhu v Německu ovládá Amazon, kde jde 86 % internetových prodejů. Takže jsme některé naše produkty dali na Amazon,“ dodává Gasparik. Německý zákazník stále dost slyší na slevu, cenové války ale firma je vést nechce. „Plánujeme především zůstat smysluplnou a lidskou firmou. To jsou pro nás po kvalitě hlavní hodnoty. Chceme postupně růst, ale z vlastních prostředků. Chceme exportovat do dalšího státu, což bude zřejmě Maďarsko, které je nám dost blízké uvažováním zákazníků. Chceme také lidi více vést k prevenci, aby bylinky užívali dříve, než je nějaký problém,“ uzavírá Petr Gasparik.
