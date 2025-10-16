Jihomoravský kraj je podnikatelsky silný v rámci všech regionů České republiky. Stojí za tím rozvinuté strojírenství a průmyslová odvětví, která vytvářejí třetinu zdejšího hrubého domácího produktu. Stranou nezůstává ani farmaceutický průmysl, stejně jako oblíbené vinařství. Kraj má celou řadu významných lokalit, které jsou doslova rájem pro nejrůznější formy cestovního ruchu. Nejen to se projevilo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku. Svým nadšením zaujal porotu angličtinář Bronislav Sobotka. „Vtipnou a zábavnou formou získává nové lidi pro výuku angličtiny. Dělá z ní fenomén, který je přístupný všem bez věkového omezení,“ ohodnotil za porotu Pavel Řezanina z MONETA Bank.
Jihomoravský kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2025
1. místo Enantis s.r.o.
2. místo ZEBR s.r.o.
3. místo Whalebone, s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2025
1. místo Bronislav Sobotka
2. místo Štěpán Maňák
3. místo Petra Střelecká
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2025
Barbora Grdinová
Mezi firmami uspěla společnost Enantis věnující se proteinovému inženýrství a výrobě hyperstabilních proteinů do biofarmacie a kosmetiky. „Enantis vstoupil na pole biomedicíny a svými produkty se dostal na světovou úroveň. Jeho výrobky podporují zdraví v celém světě,“ dodal za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. Srdcař patří k živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním. V Brně získala toto ocenění Barbora Grdinová, která vyrábí kokardy.
Mám velkou vizi, rozmluvit Česko
Bronislav Sobotka
MONETA Živnostník roku 2025 Jihomoravského kraje
Je nadšeným učitelem angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. To jde dělat různými formami, takže vydává knížky, karetní hry, videa, on‑line kurzy, je na sociálních sítích. Tam, kde jsou lidi, tam se jim snaží s angličtinou vetřít do života. „Já jsem takový ten typický třídní blbeček, mně to ve škole nikdy nešlo. Jsem dyslektik, pletou se mi písmena, takže ve druhé třídě mě chtěli poslat do zvláštní školy, ale rodiče nesouhlasili. Pak mně řekli jen, na maturitu se nehlas, ty jsi blbej, tak jsem se hlásil na autoklempíře. Nakonec jsem propadl lásce k angličtině a začal jsem učit,“ říká Bronislav Sobotka. A dnes se snaží pomáhat přesně těm lidem, kteří si myslí to, co si tenkrát myslel sám, že na to nemá hlavu a že se to nikdy nenaučí. „Já mám stále velkou vizi, rozmluvit Česko. Tak se ptám, kde ti lidé jsou? A oni sedí na těch sociálních sítích. A já si říkám, ať místo toho, aby koukali na někoho, kdo krájí cibuli, ať se dívají na angličtinu. Snažím se dostat na všechna místa, kde ti lidé jsou a říci jim, hej, pojď dělat něco užitečného,“ přibližuje vítězný živnostník.
Výroba bylinných produktů a architektura ovládly podnikatelské soutěže na Karlovarsku
Na YouTube ho sleduje přes 190 tisíc lidí, na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram má 50 tisíc lidí. Zároveň vydává knížky, té první se vydalo přes 10 tisíc. „Já mám upřímně pocit, že čím více do toho člověk dá energie, tím více se mu to vrátí. Když je člověk nadšený a rozdává lásku, což je jedna z mých životních vizí, tak se vám to vrací jako zrcadlo. To není namáhavé, být nadšený. Podle mě je namáhavé nebýt nadšený a vrací se vám to nenadšení. Já to vnímám takhle. Mám velký sen a baví mě za ním jít, aby každý v Česku mluvil anglicky. To se mi nikdy nesplní, takže se nestane, že si člověk řekne, hotovo a co teď. Má mise je neuskutečnitelná, ale přesto stojí za to se o ni pokusit,“ dodává Broňa Sobotka.
Zaměřeno na kraj
VINCI Construction CS staví lepší místa pro život
Díla Skupiny VINCI Construction CS denně využívají lidé po celé republice. Ulehčují jim život, zpříjemňují trávení volného času, zkrášlují okolí. V Jihomoravském kraji jsme se nedávno podíleli na výstavbě druhé etapy VMO Žabovřeská v Brně včetně pěších stezek v okolí. Rekonstruujeme železniční trať Brno–Přerov, postavíme tramvajovou trať Bystrc–Kamechy a naši odborníci modernizují také kalové linky ČOV Brno‑Modřice. VINCI Construction CS je největší stavební skupinou v Česku a na Slovensku. Působí ve všech krajích i oblastech činností, od dopravně inženýrských staveb včetně mostů i tunelů přes pozemní až po vodohospodářská díla nebo městský mobiliář. V souladu s principy udržitelnosti se společnosti ze Skupiny ročně podílí až na 2000 projektech, za kterými stojí téměř 4300 jejích odborníků.
Iveta Štočková
tisková mluvčí, Skupina VINCI Construction CS
Měníme strukturu proteinu
Marek Atanasčev
výkonný ředitel společnosti Enantis, Volkswagen Firma roku 2025 Jihomoravského kraje
Zabývá se proteinovým inženýrstvím. „To znamená, že měníme strukturu proteinu tak, aby byl stabilnější, aby měl delší expirační dobu a zároveň v ideálním případě byl i aktivní, aby finální produkt měl lepší vlastnosti. Primárně v oblasti kmenových buněk, kdy dodáváme tento růstový faktor, tento protein jako součást růstového média, ze kterého buňky rostou, živí se, množí a tak dále. Potom v oblasti farmacie a také kosmetiky,“ říká Marek Atanasčev. Firma je první spin‑off Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, byla založena v roce 2006. V současné době vyvíjí komerční produkty, zároveň během let získali expertízu, kdy vyvíjí firmám služby na míru, opravuje vlastnosti molekul proteinu. „My vyvážíme své výrobky do celého světa. Dokladem toho, že jsme konkurenceschopní a zajímaví, je to, že jsme v loňském roce přivedli na trh novou kosmetickou ingredienci, která v Paříži doslala ocenění za nejinovativnější ingredienci v rámci celého veletrhu,“ popisuje výkonný ředitel vítězné firmy.
Zároveň se daří rozvíjet distribuční síť napříč světem. Má i licenční partnery ze Spojených států amerických i z Evropy. „Máme zajímavý produkt i schopný tým lidí. Řada z nich studovala v zahraničí, je zvyklá na mezinárodní prostředí. Ve firmě máme lidi, kteří studovali na univerzitách typu Cambridge nebo v Dánsku, Španělsku, v USA. Spolupracujeme s Loschmidtovými laboratořemi, které jsou vedoucí skupinou v oblasti proteinového inženýrství v akademické sféře. Díky tomu jsme schopni vyvíjet produkty, které jsou konkurenceschopné i v takto těžkém oboru,“ dodává Anatasčev. Má i vlastní výzkum v oblasti regenerace plic s uvažovanou pocovidovou nebo astmatickou aplikací. Výzkum je ovšem poměrně značně finančně náročný.
