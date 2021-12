Peníze nesmrdí. A když ano, tak k nim nečichejte, zní okřídlený slogan z divokých „devadesátek“ v Česku. Ve světě financí ovšem platí nepřetržitě, přestože se banky z celého světa včetně tuzemských zaklínají kouzelnou zkratkou pro společensky odpovědné investování ESG (environmental, social, governance). Dokumentů a zásad týkajících se ESG jsou plné weby finančních institucí.

Ani tyto proklamace však nezabránily největším světovým bankám či správcům majetku a rovněž zahraničním majitelům tuzemských bank, aby nakupovali státní dluhopisy Běloruska nebo Ruska.

„Z ESG se udělala hezká nálepka, k níž se všichni chtějí připojit. Když ale investoři nemají zákonnou nebo regulatorní brzdu, je jejich výklad ESG velmi volný,“ upozorňuje portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler a dodává: „Logicky by to nemělo vést k tomu, aby se investovalo do dluhopisů autoritářských zemí. Ale jak chcete určit, co je ještě v pořádku a co už ne?“

