Jednou z událostí roku v tuzemské justici byla překvapivá změna na postu nejvyššího státního zástupce. Pavel Zeman v polovině května nečekaně oznámil, že po jedenácti letech ve funkci k 30. červnu rezignuje. Svůj krok odůvodnil neshodami s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO), která na něj prý vyvíjela tlak. Bývalá vláda jmenovala místo něj Igora Stříže a někteří opoziční politici deklarovali úmysl muže s komunistickou minulostí funkce zbavit. Nic takového se ale nechystá.

Benešová na Zemana podala kárnou žalobu pro jeho údajnou intervenci do restitučního sporu rodu Czerninů. Nejvyšší žalobce podal dovolání v související trestní kauze, i když je přítelem podnikatele Petra Habersbergera, který z rozsudku mohl těžit. Podle Benešové se proto Zeman měl sám z kauzy vyloučit. „Velkou část sil i času věnuji odrážení těchto útoků a je to čas, který bych měl věnovat státním zastupitelstvím,“ prohlásil Zeman a připojil, že chtěl rezignovat dřív, odložil to ale kvůli novým zjištěním v kauze výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Rozvědka oznámila, že za nimi stáli ruští agenti.

