„Pojďte se ohřát dovnitř, kluci,“ volá Marie Gottfriedová na žáky, kteří sedí venku před zamčenou školou a čekají, až zazvoní. Energická ředitelka Základní školy Trmice na kraji Ústí nad Labem nevymýšlí zásadní inovativní vzdělávací systémy. „Jen“ umí naslouchat a se svými kolegy vnáší do tříd pochopení, vlídnost a lidskost. K dětem přistupují jako k partnerům, které je třeba podpořit, motivovat a provázet tak, aby to každému z nich vyhovovalo.

Podle mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA chodí ze všech zemí vyspělého světa do školy nejméně rádi čeští žáci. Tušíte proč?

Důvodů je více, ale tím hlavním podle mě je, že výuka dětem nedává smysl. Oni ji vnímají jako nutnost, kterou musí absolvovat, ale která jim neladí, protože nemá vazbu na život. Také se do školy netěší, poněvadž se tam necítí dobře, jako respektované osobnosti.

Ve vaší škole se děti dobře cítí?

Věřím, že ano. Věnujeme se tomu, máme to jako jeden ze základních pilířů naší školní filozofie, často o tom debatujeme. Klima ve škole je vážné téma. Vezměte si prvňáčky. Ti se do školy hodně těší. Nezřídka ale dochází k tomu, že už v listopadu si vymýšlejí bolesti bříška, respektive somatizují svoji nechuť chodit do školy. A my ztrácíme natěšené děti, které do té doby lační po učení. Učí se věci pro život a totéž očekávají od školy. Pak ale přijde srážka se zdí, s institucí. Kde si tohle neuvědomí, že klima školy je zásadní, tam děti otráví. A co hůř, neotráví je jen na devět let povinné školní docházky, ale na celý život. Znechutí jim celý proces dalšího růstu. Zprotiví dětem jednu z nejkrásnějších věcí v životě – učení se neustále novým věcem. Místo toho škola vyžaduje poslušnost, a kdo se nezařadí jako ten vojáček, ten ze systému vypadává – a to je většina dětí. Pokud se k tomu poctivě nepostavíme, budou naše školy bezduché a beze smyslu.

