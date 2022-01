Řekněme rovnou, že od vládní koalice vůbec není hezké, že nechce hnutí ANO umožnit, aby mělo dva místopředsedy sněmovny. ANO zastupuje velkou voličskou sílu, má nejpočetnější poslanecký klub a tomu by mělo odpovídat i zastoupení ve vedení dolní parlamentní komory. Zároveň se ale dá pochopit, že koalice blokováním Karla Havlíčka trestá ANO za schválnosti, které jí ve sněmovně dělá.

Dovolím si navrhnout kompromisní řešení. Co kdyby ANO navrhlo na místopředsedu sněmovny Andreje Babiše? Koalice by s tím určitě neměla problém! Ne, nesmějte se, má to hlubokou logiku. A to hned v několika odhledech.

Především je přece přirozené, aby politickou stranu zastupoval v nejvyšší ústavní funkci, kterou má aktuálně k dispozici, její předseda! V minulém volebním období byli místopředsedy sněmovny šéfové většiny opozičních stran. Vojtěch Filip, Tomio Okamura i Petr Fiala. Nyní je v opozici ANO, je nadmíru logické, aby na tento post nastoupil Andrej Babiš.

Hnutí ANO by nominací svého předsedy zároveň definitivně rozptýlilo pochybnosti, zda si skutečně váží zastupitelské demokracie a zda není partou autoritářského ražení, která sněmovnu považuje za pouhou žvanírnu, ve které je lepší zdržovat se co nejkratší dobu a perspektivně ji třeba i rozehnat.

Sám Andrej Babiš by pak měl obsazením místopředsednického postu jedinečnou příležitost ukázat, že skutečně chce makat pro lidi. Kde jinde má zodpovědný politik, který přišel o exekutivní funkci, makat, když ne v Poslanecké sněmovně? ANO oprávněně kritizovalo Jana Farského ze STAN, který se nechal zvolit a pak na půl roku zmizel do USA. Takže má nyní skrze svého předsedu příležitost ukázat, jak se má s mandátem nakládat správně.

No a konečně by nominace majitele ANO na post místopředsedy sněmovny měla pozitivní vliv na participaci veřejnosti na demokratickém procesu. Sledovanost schůze sněmovny, kterou by se pokoušel řídit rozený systematik Andrej Babiš, by nepochybně zlomila dosavadní rekordy.

Zkrátka argumenty jsou zcela jasné, toto řešení vykazuje samé objektivní plusy. Tak do toho! Nebo že by s tím mělo ANO či Babiš sám z nějakých záhadných důvodů problém?