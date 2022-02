Až ve středu přijede česká ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na své první zasedání ministrů obrany Severoatlantické aliance do Bruselu, budou se na ni někteří její kolegové nejspíš dívat trochu udiveně. Vládní koalice, kterou zastupuje, slibuje navýšení obranných výdajů na dvě procenta HDP, ale v právě schváleném rozpočtu je snížila z 1,4 procenta na 1,3 procenta. I přes všechnu logiku domácí politiky a složitosti veřejných zakázek, které toto snížení způsobují, by tak pro napravení svého obrazu v očích spojenců v této situaci Česká republika měla udělat jednu věc: nabídnout své vojáky do už existujících nebo vznikajících posílených jednotek ve východních členských státech NATO.

Ministryně chce ovšem čekat, zda si o něco aliance řekne. To není úplně správný postup. Jak s ohledem na situaci v Evropě, tak i s ohledem na spojence a obraz Česka. Francouzi a Rumuni už v Rumunsku budují obdobu posílených praporů aliance z Pobaltí. Ve vzduchu se vznáší idea postavit podobnou jednotku také na Slovensku, které po velkém kraválu schválilo obrannou dohodu s USA a může za americké peníze začít třeba modernizovat letiště. Kdyby ministři obrany NATO záměr posílené jednotky na Slovensku podpořili, tak to budou právě čeští vojáci, kdo ji bude řídit a dávat dohromady. Ale to zatím ještě není jisté a bude to záležet nejen na postoji Slováků, ale i na vývoji kolem Ukrajiny.

