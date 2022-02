Jestli Češi během ekonomické transformace něco pochopili opravdu důkladně, tak to, že bankovnictví není byznys jako každý jiný. Jak naivní byla praxe, v rámci které se bankovní licence dala získat až příliš lehce, se ukázalo během několika málo let. Byla to nesmírně drahá lekce, protože záchranu vkladů klientů krachujících bank i ozdravení těch velkých stahovaných ke dnu špatnými úvěry platili v důsledku daňoví poplatníci.

Od přelomu tisíciletí, kdy velké finanční ústavy přešly do rukou zahraničních bank, je naopak klid. České banky jsou bezpečné, velice dobře kapitálově vybavené a jejich vysoké zisky (odvrácenou stranou jsou podmínky pro klienty) „bezpečnostní polštář“ dál zvětšují. Kromě relativně drobných výjimek regulátor, tedy Česká národní banka, při dohledu nad bankami (na rozdíl od kampeliček) v poslední dekádě žádné velké boty neudělal. Tak proč něco měnit? Navíc když by to znamenalo převedení důležitých pravomocí do Frankfurtu, kde sídlí ECB?

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.