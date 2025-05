Jeden ze základních cílů Raif­feisenbank je dlouhodobě podporovat své klienty na cestě k udržitelnosti. To se jí daří, což potvrzuje i nedávná iniciativa vydání udržitelných dluhopisů v hodnotě 500 milionů eur. „Tyto prostředky byly použity na projekty podporující hlavně energetickou efektivnost, obnovitelné zdroje a udržitelné hospodaření. Mimo to jde banka pří­kladem i ve snaze, aby její vlastní ­aktivity měly pozitivní dopad na společnost a životní prostředí,“ říká Kateřina Špániková, head of ESG & Support Products ve společnosti Raiffeisenbank.

Jaké kroky Raiffeisenbank podniká v oblasti ESG?

Naším hlavním cílem je usnadnit klientům cestu k dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti. Navzdory aktuální situaci si myslíme, a data to i ukazují, že správné uchopení tohoto tématu firmám snižuje náklady, zvyšuje loajalitu zaměstnanců i klientů, a jde tedy ruku v ruce s dlouhodobou konkurenceschopností. Pro Raiffeisenbank jsme si stanovili tři základní pilíře: poradenství a udržitelné finance, environmentální a sociální odpovědnost a odpovědnou správu a řízení.

Jak podporujete své klienty?

O naše firemní klienty se stará specializovaný tým, který poskytuje komplexní poradenství v oblasti udržitelných financí. Pomáháme klientům se strukturováním transakcí, včetně emisí zelených a udržitelných dluhopisů. Naším cílem je nejen usnadnit firmám přístup k udržitelným projektům a pomoci jim při pronikání na nové trhy. Naše dlouhodobá zkušenost ukazuje, že firmy již nyní do své strategie přirozeně zapojují větší či menší investice, které udržitelné jsou.

Můžete uvést i konkrétní příklady těchto investic?

Tyto investice se pojí například se zvyšováním energetické efektivnosti, digitalizací a přechodem na efektivnější provoz, s péčí o zaměstnance, snižováním dopadů fungování firmy na její okolí a spoluprací s městy a obcemi, kde firma působí. Také cílí na zlepšování výrobků a prodlužování jejich životnosti, pomáhají i při hledání příležitostí v oblasti výroby a využívání udržitelných zdrojů a jejich infrastruktury. Firmy tyto aktivity dělají nikoli proto, že by chtěly být v souladu s nějakou regulací, ale protože jim dávají ekonomický smysl.

Jaké konkrétní projekty podporujete v rámci udržitelného rozvoje?

Naše činnosti pokrývají všechny pilíře udržitelnosti: environmentální, sociální a ekonomický. Zaměřujeme se na financování projektů obnovitelných zdrojů energie a technologií, které pomáhají našim klientům snižovat uhlíkovou stopu a zlepšovat produktivitu. Také realizujeme interní projekty, které směřují k redukci naší vlastní uhlíkové stopy. Mezi ty nejzajímavější, které jsme realizovali v loňském roce, patří určitě již třetí emise udržitelných dluhopisů ve výši 500 milionů eur. V oblasti finanční gramotnosti jsme pak hrdí na hru v prostředí Minecraft Education, která děti interaktivním způsobem učí důležitým principům finanční gramotnosti a kybernetické bezpečnosti. Hra Minecraft je u dětí velmi oblíbená napříč věkovými skupinami a mnoho škol ji už k výuce využívá. Ke stažení je na našich webových stránkách zdarma.

A co ostatní oblasti udržitelnosti?

Jsme zároveň banka, která prosazuje udržitelnost také ve vztahu k zaměstnankyním a zaměstnancům, ale i potenciálním uchazečkám a uchazečům. Podporujeme rovné pracovní příležitosti, různorodost názorů a respektujeme rozdílné životní situace. Pozornost věnujeme v poslední době zejména tématu podpory rodičů, flexibilním podmínkám práce a posílení transparentnosti odměňování. Mezi hlavní úspěchy pak patří meziroční zvýšení návratnosti rodičů po mateřské a rodičovské dovolené, průběžný nárůst zájmu i reálného využití u zkrácených úvazků a snižování takzvaného gender pay gapu, tedy rozdílu v odměňování žen a mužů.

Usilujeme obecně o nastavení takových podmínek, které umožní, aby se u nás pracovalo dobře lidem v různých fázích jejich života. V posledních dvou letech jsme za aktivity ve výše uvedených oblastech získali i několik ocenění, konkrétně za náš přístup k flexibilitě práce a také za iniciativu transparentního a férového odměňování.

