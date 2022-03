Přesně 14. března 2020 se kvůli nastupující pandemii nemoci covid-19 uzavřely v celém Česku všechny restaurace. A jen o dva dny později dokonce i státní hranice. Teď, po dvou letech, se život postupně vrací k normálu. Například povinnost nosit respirátor tak od pondělí platí už jen ve veřejné dopravě a u lékaře nebo v sociálních zařízeních. Naopak v zaměstnání nebo na kulturních či sportovních akcích už zakrytý obličej nutný není. A pokud bude epidemie dále slábnout, plánuje vláda tato opatření zrušit úplně.

Do té doby je na základě středečního rozhodnutí kabinetu Petra Fialy (ODS) povinné nosit respirátor už jen při dvou příležitostech. Týká se to veškeré hromadné dopravy včetně taxislužeb a kabinových lanovek a také zdravotnických a sociálních zařízení. Respirátory se tak dále mají nosit i v domovech pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem či v týdenních stacionářích.

Výjimky dále platí pro předškolní děti, osoby s poruchou intelektu či mentálních schopností, hospitalizované, klienty pobytových sociálních služeb nebo řidiče veřejné dopravy. Nemusí je nosit také lidé, kteří mají lékařské potvrzení, že jim to jejich zdravotní stav neumožňuje.

Co zůstává v platnosti? Respirátory třídy FFP2 jsou povinné v hromadné dopravě a ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Každý má nárok na jeden PCR test měsíčně zdarma, bez ohledu na to, zda je očkovaný nebo zda nemoc prodělal. Po rizikovém kontaktu s pozitivním člověkem není nutné jít do karantény. Lidé, kterým vyšel pozitivní test na covid-19, musí do izolace. Ta po sedmi dnech končí, pokud dotyčný nemá příznaky.

Dosud byly respirátory povinné ve všech veřejných vnitřních prostorech včetně pracovišť. Na těchto místech už ale není nutné nosit ani roušku. Stejně tak na hromadných akcích, které se mohou konat bez jakéhokoli omezení počtu osob.

Česko postupně rozvolňuje opatření už měsíc. Povinnost prokázat se potvrzením o očkování nebo prodělání nemoci v restauracích či kultuře skončila už 10. února. Úplně poslední pravidelné testování ve firmách a školách proběhlo následující týden.

Menší poptávku po testování na covid-19 v posledních týdnech zaznamenala zejména soukromá testovací centra. „V lednu jsme v odběrových pracovištích prováděli i sedm tisíc PCR testů denně. Dnes je to okolo jednoho tisíce,“ uvedla pro HN generální ředitelka společnosti Synlab Kateřina Bílly Danyšová. Kvůli nezájmu o testování upravila společnost otevírací dobu center a chystá se uzavřít i dvě odběrová místa s nejnižší návštěvností.

Několikanásobně klesl i zájem o očkování proti covidu-19. Zatímco před dvěma měsíci se podalo průměrně 90 tisíc dávek denně, o měsíc později už to bylo jen okolo 17 tisíc. Minulý týden zdravotníci aplikovali jen přibližně čtyři tisíce dávek denně. „V dobách největší slávy jsme měli přes 70 očkovacích míst v kraji. Teď máme aktivních možná kolem 40. Myslím, že je to jen otázka času, možná do konce března, kdy se to rukou trhu zredukuje ještě více,“ potvrdil například koordinátor očkování v Moravskoslezském kraji Pavel Rydrych.

V budoucnu by podle něj mohlo být pouze jedno očkovací místo v každém okrese. Celkový počet by se tak v jeho kraji mohl snížit až na šest. „Nejlepší cesta by byla, kdyby si to převzali praktičtí lékaři a my jsme se tímto nemuseli primárně zabývat,“ dodal.