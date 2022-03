Rodinná firma Karla Tománka T&Nstav stavební a obchodní letos v únoru vyhlásila insolvenci. Důvodem byl enormní nárůst cen stavebních materiálů v loňském roce a zaměření firmy na veřejné zakázky. Firma měla vloni souběžně sedm veřejných zakázek v objemu přibližně 60 milionů korun, které měla nasmlouvané ještě před zdražením, ale pouze u jedné z nich se jí podařilo dojednat navýšení cen staveb. „Byla to taková vlaštovka, která nás nabudila. Drželi jsme stavby všemi možnými silami, vložili jsme do firmy veškeré rodinné finance. V závěru roku jsem do firmy investoval i peníze ze zástavy soukromých nemovitostí,“ popisuje majitel firmy. Domluvit změnu ceny se zadavateli dalších veřejných zakázek se firmě ale nepodařilo.

Stavební materiály v uplynulých měsících podražily o desítky i stovky procent. „V jedné velké zakázce byla například ocelová konstrukce schodiště. Jen ta se vyšplhala z původně kalkulovaných 360 tisíc korun na 880 tisíc. Střecha byla ze 70 procent tvořena měděnými falcovanými plechy, celý záklop byl z OSB desek. Ceny všech těchto komodit skokově vylétly,“ popisuje Karel Tománek z T&Nstav stavební a obchodní problémy, se kterými se firma potýkala.

S podobnými problémy se ale setkávají i další stavební firmy. Týká se to hlavně těch, které jsou vázané pevnými kontrakty. „Tím na sebe plně přebírají riziko za vývoj cen materiálů. Nicméně případný krach dodavatele, a tím pádem nedokončení zakázky, nakonec může být pro zadavatele dražší. U veřejných zakázek často zákon neumožňuje následně upravovat ceny – zákonodárce tím chce předcházet korupčnímu jednání a umělým vícepracím. Úředníkům u veřejných zakázek nejde o výsledek, ale o to, aby je někdo nemohl nařknout z nekalosti, a tak je pro ně jednodušší nechat dodavatele zkrachovat a pak vypsat nový tendr,“ říká Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland.

Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže připravilo pro zadavatele veřejných zakázek metodické materiály a postupy, které jsou dostupné na portálu k veřejným zakázkám. „Zadavatelé tak mají nástroje, s jejichž pomocí mohou reagovat na zvyšování cen ve stavebních zakázkách, a to jak v přípravě zadávací dokumentace, tak i u již uzavřených smluv,“ sdělil Vilém Frček, tiskový mluvčí ministerstva pro místní rozvoj.

Ceny dál rostou

Ceny klíčových stavebních materiálů i nadále rostou. „Vidíme to nejen podle uveřejněných cenových indexů stavebních materiálů, které sestavuje firma RTS, ale i v projektové praxi. Například ceny plochých hliníkových výrobků jsou na dvojnásobku loňských cen. Betonářská ocelová výztuž podražila a od loňského léta stagnuje na cenách vyšších o téměř 80 procent. Cihlářské pálené zdivo se zdražovalo pomaleji, ale kontinuálně, nyní jsou ceny o 30 procent vyšší. OSB desky, které se vloni v létě prodávaly až za trojnásobek předchozích cen, nyní mírně zlevnily a jsou dražší již ‚jen‘ o 70 procent,“ říká Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Stoupající ceny materiálů nejsou jediným problémem. „Aktuálně více řešíme nárůst cen energií, který byl v posledních měsících skutečně dramatický. Pokud jde o materiály, více než růst cen nás trápí jejich nedostatek. Dlouhodobě řešíme problém s plasty a ocelí,“ říká Iveta Štočková, tisková mluvčí společnosti Eurovia CS.

Ceny stavebních materiálů by dále neměly růst takovým tempem jako doposud. „Zácpy v mezinárodní dopravě se postupně daří řešit a půldruhého roku vysokého růstu světových cen se už přelilo do rostoucí inflace, ve které se projevuje vždy až se zpožděním. Růst cen energií bude částečně působit na zchlazení růstu cen stavebních materiálů, neboť světová investiční aktivita se kvůli drahým energiím částečně odloží a poptávkový tlak nebude tolik zásadní. Ani dopravní náklady na stavební materiály se nebudou zvyšovat nějak zásadně, cena dopravy je diktována cenami ropy a ta poroste pomaleji než ceny elektřiny a plynu,“ říká Petr Bartoň z investiční skupiny Natland.

Válka na Ukrajině jako další faktor

„Evropské ceny stavebních materiálů může zvýšit připravovaná stavební horečka projektů spojených s Green Dealem EU nebo s nyní očekávatelným budováním dalších kapacit pro odstranění závislosti Evropy na ruském plynu. V krátkém období bude jejich výstavba spojena se zvýšenou evropskou poptávkou po stavebních materiálech. Bude nyní záležet, jak konkrétně Evropa zareaguje. Odložení samotného Green Dealu by snížilo tlak na růst cen stavebních materiálů,“ říká Petr Bartoň, který se zároveň domnívá, že porostou zejména ceny materiálů, které stavebnictví sdílí s průmyslem.

„Osobně nepochybuji, že se sankce uvalené na Rusko odrazí v evropské, respektive tuzemské ekonomice. Je docela možné, že ceny všech komodit opět porostou. Je to již vidět na cenách oceli, které byly významně vázány na dodávky železné rudy a oceli z Ukrajiny,“ říká Robert Špalek.

Stavebnictví v roce 2021 Stavební produkce reálně meziročně vzrostla o 1,4 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se snížil o 1,1 %. Jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla o 5,1 %. Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v tuzemsku uzavřely 78 517 stavebních zakázek, meziročně o 15,3 % více. Celková hodnota zakázek vzrostla o 14,7 % a činila 290,2 mld. Kč. Počet zahájených bytů se oproti roku 2020 zvýšil o 28,3 % na 45 244 bytů. Zdroj: Český statistický úřad

Hledá se nový investor

Stavebnictví nyní může čekat přerušování či zastavování výstavby u některých projektů. Společnost Strabag dle slov tiskové mluvčí společnosti Edity Novotné již zaregistrovala, že někteří investoři v důsledku vývoje cen přehodnocují své investiční záměry.

Podle Petra Bartoně ale bude mít vliv na zastavování či přerušování výstavby zejména nedostupnost pracovníků. „Jejich úbytek je cítit už nyní a jejich dlouhodobější náhrada bude náročná. Zároveň významně podražil třetí faktor výkonu stavebnictví, tedy financování. Stavebnictví má jeden z nejdelších procesů výroby ze všech oborů, snad kromě vývoje rakety na Mars, a tím pádem cena času, tedy úroková míra, na něj dopadá ještě naléhavěji než na zbytek ekonomiky. Z tohoto důvodu můžeme čekat nikoli zastavování, ale třeba dočasné přerušení výstavby, s tím, jak investiční projekty mohou měnit investory, kteří budou schopni lépe vyřešit otázku financování,“ myslí si Petr Bartoň.

Stavebnictvi Stáhněte si přílohu v PDF

Čas na kreativitu

Problémy s nárůstem cen stavebních materiálů a nedostatkovými materiály by mohlo alespoň částečně vyřešit větší využívání recyklátů. „Už nyní jsou typy staveb, ač zdaleka ne všechny, u nichž recyklovaný stavební materiál může znamenat úspory,“ potvrzuje Robert Špalek. Na větší míru využívání recyklovaných materiálů je připravena i stavební společnost ­Eurovia CS. „Je ale zapotřebí modifikovat stávající stavební předpisy a nezbytnou administrativu, aby to bylo zcela běžné,“ říká Iveta Štočková.

Kromě recyklátů budou muset stavební inženýři, technici i architekti hledat nové cesty, jak minimalizovat dopady nárůstu cen. „V tom jsme velmi tvůrčí. Většina z nás se soustavně snaží posouvat hranice možného. Budeme hledat nové, levnější cesty. Například staronové levnější materiály. Možná se zmenší výměry bytů, možná bude namístě celková větší skromnost,“ je přesvědčený Robert Špalek.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavebnictví.