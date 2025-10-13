Bydlení bylo jedním z klíčových témat předvolebních diskusí a bude jistě rezonovat i po volbách. Podle většiny průzkumů považuje veřejnost dostupnost bydlení za jeden z hlavních problémů dneška, který se politikům dlouhodobě nedaří řešit. Není proto překvapením, že se napříč volebními programy objevovaly návrhy na podporu bydlení formou rychlejších povolovacích procesů a méně byrokracie, využití brownfieldů, snaha posílit nájemní a družstevní modely, nebo dokonce zlevňovat či dotovat financování vlastnického bydlení. Společným jmenovatelem je shoda, že problém je vážný a je třeba hledat řešení.
Jaké řešení bychom tedy nyní mohli očekávat?
Co se dočtete dál
- Jak zrychlit a zjednodušit povolovací procesy pro výstavbu bytů.
- Jak upravit legislativní rámec účasti veřejnosti a sousedů ve stavebních řízeních.
- Jak využít brownfieldy a jak posílit nájemní a družstevní modely bydlení.
