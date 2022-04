Těžba černého uhlí na Karvinsku měla původně skončit už letos. Díky rekordním cenám uhlí, jež se v roce 2021 více než ztrojnásobily, si ale jediný tuzemský těžař černého uhlí – firma OKD – začal pohrávat s možností dalšího prodloužení těžby. A to až do roku 2025. Ve prospěch nadějí managementu státem vlastněné firmy může hrát i chystané embargo EU na dovoz uhlí z Ruska.

Nejnověji představenstvo OKD, které od roku 2016 ovládá stát přes ministerstvo financí, schválilo pokračování těžby až do poloviny roku 2023. Stále jde ale pouze o dotěžení uhlí, s nímž se už počítalo. Pro rozšíření těžby by OKD potřebovalo souhlas vlastníka.

„Požádali jsme představenstvo a dozorčí radu, aby zpracovaly analýzu možného pokračování těžby do roku 2025,“ uvedl náměstek ministra financí Roman Binder. Rozhodnout by se přitom muselo během několika týdnů.

Analýza by měla vyčíslit, jaké budou potřeba investice do další těžby uhlí nebo jaké jsou kalkulace provozních nákladů OKD při výrazně vyšších cenách energií. Další neznámou je, zda má OKD dostatek horníků – významná část z nich totiž dává přednost odstupnému a odchodu do důchodu. Zároveň jsou pro další těžbu potřeba povolení od báňského úřadu, která se nedají rychle získat.

Za poslední tři až čtyři roky se do rozšiřování těžby OKD s vědomím jejího konce neinvestovalo. Mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek HN potvrdil, že žádné nové žádosti o povolení si OKD v poslední době ani nepodalo.

Jediné místo, kde se nyní černé uhlí těží, je Důl ČSM. Letos plánuje OKD vyrubat zhruba 1,3 milionu tun uhlí. V první polovině příštího roku pak dalších 450 tisíc tun. „Energetické uhlí máme prodáno na celý rok 2022, u koksovatelného jsou smlouvy o prodeji uzavřeny pro první polovinu letošního roku,“ uvedl Roman Sikora, od dubna nově jmenovaný předseda představenstva OKD. Loni to bylo něco přes dva miliony tun. Už řadu let ale produkce uhlí klesá a fixní náklady rostou.

Na prodloužení těžby černého uhlí má zájem hlavně dodavatel tepla Veolia Energie, který využívá většinu energetického uhlí z OKD. Firma dodávající energie milionu lidí podle svých plánů chtěla do roku 2030 skončit s využíváním uhlí. Nahradit ho ale měl nyní problematický plyn.

Dalším odběratelem uhlí potřebného pro výrobu koksu, které je dražší než energetické uhlí, jsou dva hutní podniky na severní Moravě – Liberty Ostrava a Třinecké železárny. Každý podnik potřebuje zhruba milion tun koksovatelného uhlí ročně. Většinu tohoto uhlí už ale hutě berou odjinud než z OKD.

Zájem o české uhlí ještě zvyšuje zákaz dovozu uhlí z Ruska, který začne platit od srpna. Poté se však zkomplikují dovozy polského uhlí do Česka, jež už nyní tvoří náhradu za roky se snižující těžbu v OKD. Poláci si totiž ročně dováží 12 milionů tun ruského uhlí – vlastní uhlí, které nyní vyváží, tak budou potřebovat pro sebe.

Jednoznačně vstřícný postoj k prodloužení těžby ale OKD u ministerstva financí nemá. Stát musí zvažovat i náklady na sanaci po těžbě, která vyjde zhruba na 15 miliard korun. Částku mohou srazit zisky, které OKD má – loni byl provozní zisk přes dvě miliardy a letos to bude ještě více.

Od roku 2013 však bylo OKD v zisku pouze třikrát. Jinak měla společnost miliardové ztráty. V roce 2016 dokonce zkrachovala. Těžební firma má v současné chvíli zhruba 2650 vlastních zaměstnanců a 650 dodavatelských pracovníků.