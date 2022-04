Ekonom Miroslav Ševčík hodlá znovu usednout do vedení Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Současný proděkan pro studium v minulosti fakultu už dvakrát vedl a studenti proti němu několikrát protestovali.

Se Ševčíkem, který je expertem hnutí Trikolora, se pojí řada kontroverzních výroků. Například šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku má za méně důvěryhodného než ruského prezidenta Vladimira Putina. „Tak já osobně plukovníku Koudelkovi, který obdržel vyznamenání CIA, takzvanou Tenetovu cenu za zahraniční spolupráci, nevěřím ani to, že se jmenuje Koudelka. Ne že bych Putinovi věřil všechno, ale že se jmenuje Putin, to mu věřím,“ prohlásil Ševčík loni v dubnu, kdy se ukázalo, že za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích stáli ruští agenti, v rozhovoru pro Parlamentní listy, které sleduje ministerstvo vnitra kvůli možnému dezinformačnímu obsahu.

Že by ale byl Putinovým spojencem, teď Ševčík rezolutně popírá. Pro HN v úterý uvedl, že je kritikem vojenského konfliktu, který nyní na Ukrajině probíhá. „V žádném případě nejsem Putinovým spojencem. Samozřejmě že napadení Ukrajiny jednoznačně odsuzuji.“ Nicméně nedávnou cestu premiéra Petra Fialy (ODS) do obklíčeného Kyjeva za prezidentem Volodymyrem Zelenským označil za Fialovu vlastní propagaci. Sami studenti VŠE proti Ševčíkovi v minulosti několikrát vystoupili. Kritizovaná byla třeba přednáška mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. Už v roce 2013 se studenti a vyučující se Ševčíkem dohadovali o stylu, jakým fakultu vede. Měl jednat netransparentně, instituci zevnitř rozkládat, zbavovat se kvalitních vyučujících a šikanovat ty, kteří se mu postavili. Ševčík veškerá obvinění označil za lež. Mezi současnými studenty VŠE se o Ševčíkovi zpravidla nemluví ve zlém. Podle čtyřiadvacetileté Lucie Š. je nápomocný, když je třeba, podle absolventů dokáže zařídit různé stáže. Jako nit se mezi absolventy i studenty prolíná jen slovo „loajalita“, a pokud se proti Ševčíkovi nevystupuje, problémy nejsou. Děkan šikanuje odpůrce, tvrdí studenti i učitelé na VŠE. Jsou to lži, reaguje Ševčík 20. 2. 2013 ▪ 3 min čtení „Otevřeně mi teď žádný student neřekl, že by měl s mojí kandidaturou problém. Kdyby někdo takový přišel, tak mu samozřejmě dotazy zodpovím,“ řekl Ševčík HN k tomu, že by se měl znovu stát děkanem. Akademický senát bude volit vedení fakulty ve středu odpoledne. Po zvolení, ke kterému potřebuje nadpoloviční většinu hlasů z devíti senátorů, by měl nový děkan nastoupit do čtyřletého funkčního období 1. července. Ševčík chce v rámci svého programu navázat na předchozí léta, aby fakulta patřila mezi nejlepší v republice.

Národohospodářskou fakultu VŠE vedl Ševčík v letech 2010 až 2018, tedy dvě funkční období, což je maximální možná doba, kterou lze v návaznosti za sebou absolvovat. Nyní je proděkanem a pauza mu tak znovu umožňuje o post děkana usilovat. Ve vedení fakulty ho tehdy vystřídal Zdeněk Chytil, celkem se tenkrát do voleb přihlásili čtyři kandidáti. Teď nemá podle informací serveru Seznam Zprávy protikandidáta, což HN potvrdila také mluvčí VŠE Martina Mlynářová.

„Nikdo další se nepřihlásil. Stanovy VŠE opakovaná kandidatura pana Ševčíka neporušuje, kdyby ano, tak by kandidovat nemohl. Děkana volí akademický senát fakulty, do jehož volby rektor nemůže ani v případě nespokojenosti studentů či zaměstnanců zasahovat,“ řekla HN Mlynářová. Na dotaz, proč nemá ve volbě protikandidáta, Ševčík reagoval slovy: „Každý ví, co fakultě věnuji.“