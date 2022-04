Válka na Ukrajině vstoupila do třetího měsíce. Pryč jsou první dny a týdny zaskočení a rozhořčení a zároveň napjatého očekávání Západu, zda Ukrajinci ruský nápor vydrží. Denně čteme rozbory expertů o situaci na frontě, o stavu ruské armády i duševního rozpoložení ruského prezidenta Vladimira Putina. Česko může být hrdé na své politiky, kteří se mezi prvními rozhodli posílat Kyjevu nejen těžké zbraně, ale zároveň i otevřeně ho podpořit návštěvou prezidenta Volodymyra Zelenského, jenž se stal morálním lídrem západní politiky.

Ale čas improvizace a prvotního šoku, který způsobil tektonické změny v evropské politice, je pryč. Přichází doba, kdy je potřeba se zamyslet, co je dlouhodobým cílem evropské i české politiky a jak by se toho mělo dosáhnout. Jediný ze současných aktérů, který má v tom, co je jeho cílem, jasno, je právě Zelenskyj a jeho vláda: udržet nezávislost a suverenitu země, osvobodit okupovaná území Ukrajiny, obnovit zemi a ukotvit ji do západního společenství liberálních demokracií.

