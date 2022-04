Některé historické události doslova zlidověly a jejich názvy se běžně používají dodnes – Mnichov zůstává symbolem zrady, Waterloo je zase synonymem pro naprostý neúspěch. A vždy, když chce někdo zdůraznit, že je potřeba nasadit obrovské množství peněz a nějaké zemi velkoryse pomoci, použije pojem Marshallův plán. Jenže v tomto konceptu americké pomoci Evropě po druhé světové válce nebyly peníze tím nejdůležitějším faktorem. Na to se často zapomíná a bylo by dobré to mít na paměti teď, kdy mnozí mluví o nutnosti Marshallova plánu pro Ukrajinu těžce zasaženou ruskou invazí.

„Připravíme Marshallův plán na obnovu Ukrajiny,“ prohlásil například britský premiér Boris Johnson. Podobně mluví také třeba německý ministr financí Christian Lindner. Západ včetně Česka Ukrajině pomoc skutečně slibuje. A bude jí potřeba hodně – pravděpodobně půjde o stovky miliard eur. Marshallův plán po druhé světové válce uspěl primárně z jiných důvodů.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.