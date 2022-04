Zatímco plynové kotle už stát kvůli ruské invazi na Ukrajině podporovat nechce, na tepelná čerpadla dotace firmy i domácnosti čerpat mohou. Jenže s růstem poptávky se prodlužuje i dodací a instalační lhůta. Jaká je aktuálně situace ve firmě IVT Tepelná čerpadla, jež patří mezi celorepublikové dodavatele tepelných čerpadel, přiblížil jednatel společnosti Marek Bláha.

Kdy ve vašem případě začala výrazně růst poptávka po instalaci tepelných čerpadel: bylo to už po úpadku některých dodavatelů energie a prudkém nárůstu cen energií, nebo poptávka eskalovala více až po vypuknutí války na Ukrajině?

Poptávka po tepelných čerpadlech roste dlouhodobě a na podzim, po zvýšení cen energií, se skokově zvýšila nejen u nás, ale prakticky v celé Evropě. Po ruské invazi na Ukrajinu nastal další dost dramatický skok v zájmu o čerpadla a poptávka je teď oproti loňskému jaru skoro desetinásobná.

Dá se nějak zprůměrovat, kolik lidí se na vás v současné době denně obrátí? A jsou to více fyzické osoby, nebo převažují firmy?

V dubnu 2021 jsme denně vyřizovali okolo 30 poptávek, letos se to v některých dnech vyšplhalo i přes 200 poptávek za den. Jde hlavně o rodinné domy, ale zájem firem o přechod z plynu na tepelné čerpadlo také skokově vzrostl. Máme i firemní klienty, kterým po krachu Bohemia Energy narostla cena plynu na provoz jejich firem ze 40 tisíc na 200 tisíc korun měsíčně, což je pro ně neudržitelné a musí rychle přejít na jiné řešení.

Pro srovnání: kolik čerpadel jste cca ročně prodali a nainstalovali před energetickou krizí?

V minulém roce jsme nainstalovali okolo 2300 tepelných čerpadel. Ale jen za letošní březen nám přišlo skoro 2000 objednávek, a kolik jich bude za tento rok celkem, v podstatě ani není z čeho odhadovat. Kromě novostaveb rodinných domů a výměn kotlů na uhlí v kotlíkových dotacích přibyla další opravdu velká skupina lidí topících plynem. U té úplně nikdo neočekával, že by měli v dohledné době ve velkém o tepelná čerpadla zájem.

Kdybych dnes do vaší společnosti zavolala, že bych měla zájem o instalaci čerpadla, kdy reálně by na mě mohla přijít řada?

Odhadujeme to nyní minimálně na pět měsíců, ale jestli počty zájemců ještě porostou, tato doba se prodlouží. O něco lepší šance vidíme u tepelných čerpadel země/voda, která jsou o něco dražší, ale také výrazně úspornější. Tam nejsou dodací termíny tak napjaté jako u vzduchových čerpadel, a kdo má možnost položit do zahrady zemní kolektor nebo investovat do vrtu, dočká se pravděpodobně tepelného čerpadla dříve.

A jak vlastně přistupujete k těm, na něž se momentálně nedostane? Vedete si pořadník?

Objednávky přijímáme a zpracováváme v pořadí, v jakém přijdou. Zájemcům, kteří mají plynový kotel a fixovanou nižší cenu plynu, doporučujeme tuto výhodu využít a instalaci čerpadla v klidu naplánovat až na příští rok.

Co je aktuálně větší problém: nedostatek sa­motných tepelných čerpadel, nebo nedostatek pracovníků, kteří instalace provádí?

Aktuálně je větší problém s nedostatkem tepelných čerpadel, který plynule přejde do problému s nedostatkem montážních kapacit. Náš výrobce ve Švédsku zdvojnásobil počet výrobních linek a kapacitu výroby tak značně navýšil. Hůře se ale asi bude zvyšovat kapacita montážních firem, zvlášť když chcete zachovat vysokou kvalitu a odbornost montáže.

Tepelná čerpadla instalujete po celé republice. Jsou regiony, kde je poptávka přece jen o něco vyšší?

Zájem je všude velmi vysoký, i když mezi jednotlivými kraji jsou zajímavé rozdíly. Ze statistik žádostí o kotlíkové dotace je například vidět, že ve Zlínském a Olomouckém kraji žádalo o tepelná čerpadla přibližně 30 procent žadatelů, zatímco v Jihočeském, Středočeském a Plzeňském kraji bylo přes 63 procent žádostí na čerpadla. Nyní se to trochu srovná, protože plynové kotle už přestaly být dotované a většina lidí, kteří o nich uvažovali, se rozhodne pro tepelné čerpadlo.

