Závažné trestné činy jako vražda či znásilnění by se neměly nikdy promlčet. Myslí si to většina respondentů výzkumu, který si zadala společnost DonArt production. Ta tento týden uvádí do kin film režiséra Roberta Sedláčka Promlčeno, jenž se tématem zabývá.

Současnou patnáctiletou promlčecí dobu u vraždy si přeje zachovat pouze šest procent respondentů, 10 procent pak soudí, že by se měla prodloužit na 30 či více let. A takřka 84 procent si přeje její zrušení. U znásilnění, kde je promlčecí doba 10, respektive 15 let podle závažnosti skutku, její zrušení chce 73 procent lidí. Pouze 11 procent by ji zachovalo.

Postoj k promlčení se přitom výrazně mění podle dosaženého vzdělání. Například z vysokoškoláků by promlčení u znásilnění zrušilo 61 procent, u dotazovaných se základním vzděláním či vyučením by to bylo 78 procent. Smířlivější postoj mají lidé k promlčení podvodů, kde je u těch nejzávažnějších patnáctiletá hranice. To, že by se měla v těchto případech promlčecí doba zrušit, si myslí „jen“ 44 procent respondentů.

