Zatímco Rusové si oddechli, že nebude mobilizace, lidé na Západě zase proto, že zatím nehrozí jaderná válka. Převážně takovou reakci vyvolal ruský prezident Vladimir Putin svým projevem, který měl na Rudém náměstí u příležitosti výročí konce druhé světové války. Předtím se v ruských i světových médiích mohutně spekulovalo o tom, že právě při vojenské přehlídce Putin přinejmenším naznačí, jaké budou jeho další kroky ve válce s Ukrajinou.

To se ovšem nestalo. Byť to nemusí nic znamenat. „Je úplně jedno, co Putin řekne. Pravda je pro něj jen jedna z mnoha možností, co říkat. A ještě velmi vzácně využívaná. Důležitější je, co udělá,“ shrnul pocity mnohých pozorovatelů odborník na Rusko Karel Svoboda z pražské Univerzity Karlovy.

Zatímco k válce na Ukrajině byl Putinův projev skoupý, na srovnávání situace v květnu 1945 s dneškem byl bohatý. „Obracím se k našim ozbrojeným silám a domobraně Donbasu. Bojujete za vlast, za její budoucnost, za to, aby nikdo nezapomněl lekci druhé světové války,“ prohlásil Putin. Na tribuně seděli poslední přeživší váleční veteráni, po Rudém náměstí projel i legendární tank T-34.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.