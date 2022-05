Za sedm tisíc korun si před lety koupil Jan Martínek bezdrátová sluchátka v e-shopu Alza. Ke koupi ho přesvědčilo i to, že si za 1400 korun mohl přikoupit prodlouženou záruku – místo běžných dvou let na plných pět. Jenže když se sluchátka po čtyřech letech porouchala a on je v prodloužené záruční době reklamoval, neuspěl.

Alza mu oznámila, že vlastně nešlo o záruku, ale „pouze“ o pojištění, a odkázala jej na pojišťovnu, s níž měla uzavřenou smlouvu. A ta řekla, že oprava je neúčelná, a nabídla mu jen vrátit polovinu sumy – hodnotu, kterou po čtyřech letech používání měla. Tedy zcela jiného plnění, než by bylo u záruky.

Martínek se proto obrátil na soud a požadoval, aby mu Alza doplatila 3200 korun jako rozdíl toho, co mu zaplatila pojišťovna a co stála sluchátka. U soudů ale zatím neuspěl. Navíc ho spor už stál 80 tisíc korun. Přesto hodlá pokračovat.

