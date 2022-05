Téměř tři roky uplynuly od chvíle, kdy vstoupila v platnost evropská směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (směrnice DSM – Digital Single Market) a s ní i kontroverzní článek číslo 17. Podle něj mají být poskytovatelé služeb pro online sdílení přísněji odpovědní za obsah vytvořený uživateli. Přísnější standard odpovědnosti vytváří de facto povinnost používat automatické rozpoznávání a filtry obsahu pro velké online služby, typicky YouTube.

Obávaný článek 17 umožňuje poskytovateli vyhnout se odpovědnosti za obsah, který na jeho platformu nahráli uživatelé bez souhlasu autora. Poskytovatel však musí prokázat, že vynaložil veškeré úsilí k získání souhlasu, aby se chráněná díla vůbec nedostala do online prostředí. Zároveň musí uplatnit princip „notice and take down“, tedy jakmile se dozví o odůvodněném porušování práv k autorskému dílu (nebo jiným předmětům ochrany), musí k němu znemožnit přístup a stáhnout ho ze svého webu.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 60 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.