Zatímco Brusel přestal firmám z holdingu Agrofert proplácet dotace kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), ministerstvo průmyslu a obchodu jim peníze posílalo dál. O evropských fondech tehdy v roce 2019 rozhodoval náměstek Marian Piecha. A právě jemu mnozí vyčítali, že proti podnikům z Babišových svěřenských fondů přistupuje příliš benevolentně. Piecha je na úřadě stále, jeho pozice je teď ale v ohrožení. Vláda Petra Fialy (ODS) tlačí na to, aby sněmovna schválila co nejdříve změny služebního zákona, díky čemuž by se ministři mohli zbavit lidí spjatých s ANO.

Často jde o takzvané odborné náměstky, kteří jsou na úřadech z doby vlády ANO a dnes je nelze snadno vyhodit. Podle nového služebního zákona by se ale měli stát vrchními řediteli sekcí. A ti se – stejně jako ředitelé sekcí i odborů – budou muset o místo znovu ucházet ve výběrovém řízení. A to nejen nyní, ale také každých pět let.

Obměna významných úřednických postů se podle odhadů dotkne nižších stovek pozic. Podle informací HN tlačili mnozí ministři na to, aby se nová podoba zákona přijala co nejdříve – ideálně na podzim – a změny tak mohly začít co nejdříve. Jenže proti byli například Piráti nebo TOP 09, kteří nechtěli, aby se personální změny dělaly v době, když bude Česko předsedat Evropské unii.

