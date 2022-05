Martin Bursík už nechce zpátky do politiky, přestože, jak říká, doba by teď jeho „tehdejší Straně zelených přála“. Jako analytik se nyní naplno věnuje rozvoji obnovitelných zdrojů energie, v nichž se nově angažuje i coby předseda představenstva Evropské federace obnovitelných zdrojů, sídlící v Bruselu. Současně se zabývá jejich rozvojem v Česku a v Praze, která chystá několik ambiciózních projektů. „Politika mě bavila, ale také mi vzala hodně energie. Nakonec v ní přišlo i období, kdy mě ničili zejména vlastní straníci. To bych si nerad zopakoval,“ vzpomíná v rozhovoru s HN Bursík.

HN: Nedávno jste byl zvolen novým předsedou představenstva Evropské federace obnovitelných zdrojů (European Renewable Energies Federation, EREF). Česko je v obnovitelných zdrojích hodně pozadu, nebyl to pro vás handicap? Čím jste si v Evropě získal podporu?

Ano, v prostředí lidí, kteří prosazují obnovitelné zdroje, je handicap být ze země, která dekarbonizaci brzdí, dodnes nestanovila datum výstupu z uhlí a lobbuje v taxonomii za fosilní plyn. Na druhou stranu, kolegové ze západní Evropy mě dlouho znají a vědí, že jsem z jiného těsta a co mám za sebou. S některými z nich jsem se potkal už v roce 1998, kdy jsem byl poprvé ministrem životního prostředí, stejně tak mě znají z doby českého předsednictví v Evropské radě v roce 2009, kdy jsem vyjednával za Evropskou unii klimatickou dohodu s největšími ekonomikami světa.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.