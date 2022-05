Přes rok kandidaturu zvažovala, od úterý je to definitivní. Profesorka ekonomie a donedávna rektorka Mendelovy univerzity v Brně v prvním rozhovoru po oznámení kandidatury mluví o tom, jak si představuje svoji prezidentskou kampaň i jak by po případném zvolení chtěla zastávat svůj úřad.

Zároveň je kritická k současné hlavě státu – Miloši Zemanovi. „Bohužel vidím obrázek starého, nemocného muže, který je prezidentem svých spolupracovníků, ale rozhodně není prezidentem 10,5 milionu lidí,“ říká v rozhovoru pro HN. Nerudová v něm také přiznává, že je středopravicová volička, a chválí premiéra Petra Fialu (ODS) za jeho březnovou cestu na okupovanou Ukrajinu. V boji s ekonomickými následky války však Fialova vláda podle ní bude muset přidat.

HN: Právě jste potvrdila, že se budete ucházet o prezidentskou funkci. Ale kdy přišel ten první podnět? Jak se to stalo, že jste si řekla – a co kdybych do toho nakonec šla já?

Poslední tři roky jsou jednou velkou bezprecedentní krizí, ve které se naše společnost nachází. Zažili jsme si stav, kdy se stát choval jako slon v porcelánu a lidem, kteří celý život tvrdě pracovali a odváděli daně, nebyl schopen pomoci. V té době jsme s kolegy založili občanskou iniciativu KoroNERV. Ale záhy jsme zjistili, že přes nezměrné úsilí pomoci vládě a ekonomice celá řada našich snah o zlepšení situace nebyla vyslyšena. Někdy v té době ve mně začala zrát myšlenka, že člověk by se měl snažit ovlivňovat veřejný prostor. Že každý má ve své moci přispět k tomu, aby naše společnost byla lepší a aby ji vyvedl z té bezprecedentní krize. A s tím souvisí i úvaha o prezidentské kandidatuře.

HN: O tom, že kandidaturu zvažujete, se mluvilo přes rok. Proč jste si s rozhodnutím dávala takto načas?

