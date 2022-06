S kamarádem měl Martin Szlauer odletět z Manchesteru do Prahy. A byť přišli na letiště s předstihem, kvůli několikahodinovému čekání ve frontě na odbavení jim letadlo uletělo. „Zaměstnanec letiště mi řekl, že je to úplně normální,“ řekl HN Szlauer. Na informacích jim pak jen sdělili, ať svou stížnost pošlou e-mailem. „Nakonec jsme letěli až druhý den, a to ze sousedního Liverpoolu do Vídně a z ní pak jeli autobusem do Prahy. Nová letenka naštěstí vyšla jen na pět liber,“ dodává.

Jeho příběh není ojedinělý, na evropských letištích je takových případů v poslední době mnoho. Důvodem je pandemie covidu-19, během které se téměř přestalo cestovat a letiště kvůli nákladům propouštěla zaměstnance. Ti jim ale nyní, když lidé opět létají, velmi chybí.

Jde například o pracovníky, kteří přijímají zavazadla pasažérů. Cestující také často uvíznou na palubě letadel, protože letištím chybí lidé, kteří by je pustili ven. Na zmíněném manchesterském letišti trvá podle britské televize BBC tento problém již měsíce. Celkem bylo jen ve středu zrušeno kvůli frontám přes 150 letů z britských letišť.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.