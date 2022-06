Petra Kutnarová

spolumajitelka stavebnin DEK

„Jsem jednoznačně pro kvóty pro ženy v politickém zastoupení, na kvóty ve vedení soukromých firem nemám jednoznačný názor. Je prokázáno, že větší genderová diverzita na manažerských pozicích má pozitivní vliv na výkonnost firem. Více žen ve vedení firem díky kvótám by bylo pozitivním příkladem pro další ženy, aby se o vedoucí pozice ucházely. Jsem ale na druhou stranu zastánkyní minimalizace regulací soukromého podnikání ze strany státu. A také kvóty by se pro mnoho lidí staly záminkou pro zlehčování úspěchů a kvalit manažerek. Ze strany státu by pomohlo, aby mohly ženy rodičovský příspěvek čerpat i na úhradu péče o dítě jinou osobou. Ze strany firem by mělo být důsledně prosazováno rovné odměňování.

Simona Kijonková

zakladatelka Zásilkovny

„Nikdy jsem nebyla zastánkyní striktních kvót. Je to další administrativní zásah do podnikání, a těch máme už více než dost. Určitě bych se ale přimlouvala za to, aby vláda pomohla vytvořit pro firmy prostředí, ve kterém bude jednoduché zaměstnat ženy variabilními formami pracovního poměru. Osobně jako maminka tří dětí podporuji firemní nábor žen, které mají více dětí. Zastávám názor, že matky s dětmi jsou skvělé manažerky, protože už tím, že dokážou uřídit domácnost a zároveň se postarat o děti, skvěle zvládají multitasking. Takové ženy by měl chtít do firmy každý racionálně uvažující podnikatel.“

Katarína Kohlmayer

členka představenstva a finanční ředitelka skupiny KKCG

„Kvóty nejsou řešení. Ve skupině KKCG věříme, že ženy mají jiné silné stránky a jsou stejně schopné jako muži. Ženský úhel pohledu na byznysové věci je zcela jistě obohacující. Obecně jsem přesvědčena o tom, že každý člověk má unikátní kombinaci schopností, znalostí, psychické odolnosti, empatie a vytrvalosti. Každý člověk má svoji vlastní sadu talentů, se kterými může uspět. A nejde jen o to, zda je to muž nebo žena. Firmy by měly být schopny vytvořit ženám takové podmínky, které jim pomohou skloubit všechny životní role k jejich celkové spokojenosti. Z vlastní zkušenosti však vím, že work life balance nezajistí žádná podniková směrnice, ale schopnost každé ženy, stejně jako muže, stanovit si vlastní priority a podle nich se v životě řídit.“

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Nejlepší zaměstnavatelé.