Když nynější personální ředitelka Zuzana Chapmanová nastupovala do společnosti Lego, udivovali ji při seznamování dánští kolegové, kteří pro firmu pracovali dvacet až třicet let. „Na to jsem v Česku nebyla zvyklá, přemýšlela jsem, co je ve firmě drží tak dlouho. Napřesrok tady budu oněch dvacet let a už to vím. To, co mě zaujalo tehdy, platí i dnes. Nejsou to totiž jen krásné billboardy a marketingové fráze, firma opravdu dělá to, co tvrdí,“ říká Chapmanová.

Investice do dětí

Kladenská továrna byla první, kterou Lego postavilo mimo své rodné Dánsko. V roce 2000 zahájila firma v Česku výrobu s 80 zaměstnanci, dvěma sklady a jednou výrobní halou. Dnes závod, kde se loni zabalilo více než 145 milionů stavebnic Lego, v nichž bylo celkem 880 milionů sáčků s kostkami, zaměstnává 3500 lidí a před Vánoci jejich počet zvyšuje až o tisíc.

„Pro firmu byla tehdy nová zkušenost mít provoz jinde než v Dánsku. Museli jsme nastavit naše procesy a komunikaci k zaměstnancům tak, aby byly obdobné, začít vyrábět a fungovat. V dánské kultuře je důležité zapojení, diskuse, není tak autoritativní. Do té doby jsem pracovala v německém korporátu, který měl úplně jinou strukturu. Když v Česku Lego zahájilo výrobu, nebylo složité chovat se k sobě v malém týmu jako k rodině. Udržet ale podstatnou část této nálady ve chvíli, kdy jde o obrovský závod, je pro nás obrovský úspěch,“ říká Zuzana Chapmanová.

I operátoři na linkách tak mají přehled o tom, co se ve firmě právě děje, co se mění, plánuje a jak se daří plány plnit. A kromě toho mohou samozřejmě vyjádřit svůj názor. Protože v kladenském závodě probíhá vývoj, testování a pilotní provoz nových strojů, je část lidí přítomna už těmto fázím. „Díky otevřené komunikaci a blízkosti týmů není problém, aby se kdokoliv k provozu vyjádřil. Vývojář a operátor na lince jsou rovnocenní partneři,“ říká Chapmanová a zmiňuje například momentální projekt přechodu z igelitových na papírové sáčky, do kterých se balí kostičky.

„Stačilo by, kdybychom oznámili, že se tak děje a že od této chvíle to tak všichni budeme dělat. Je ale mnohem zajímavější, když vědí, proč to děláme, co proces obnáší, jak dlouho bude trvat, jaký má smysl a jaký dopad. Pro všechny zaměstnance je pak mnohem snazší uvědomit si, co je naším cílem a jak se změna promítne do jejich práce,“ dodává.

A nejsou to jen zaměstnanci, kteří mají ve firmě důležitou pozici. Jsou to především děti, které společnost Lego označuje za stavitele zítřka. I ony tak mohly vyjádřit svůj názor na nové obaly. Ve chvíli, kdy se projekt rozbíhal a byly připraveny první pilotní verze, pozvaly se děti v Dánsku i dalších zemích na jedno místo, kde mohly zkoušet, který materiál jim bude lépe sedět.

„Nechceme být pouze výrobcem hraček, byť se jedná o hlavní pracovní náplň. Chceme se k dětem chovat hezky, být příjemnou značkou. Naším mottem je, že inspirujeme a rozvíjíme stavitele zítřka. A není to jen fráze, opravdu to žijeme. I to byla jedna z věcí, která mě před dvaceti lety oslovila a platí dodnes. Neděláme věci s cílem pouze generovat zisk, ale činíme to správným způsobem, abychom jako firma přispívali k tomu, že děti budou mít zítra lepší příležitosti. Firma má mnoho dalších aktivit a iniciativ pro vzdělávání dětí. To, co se vydělá prodejem stavebnic, se do značné míry znovu investuje do toho, jak podporovat a pomáhat rozvoji učení se hrou,“ popisuje Chapmanová.

Výsledky letošního průzkumu agentury Randstad potvrdily tvrzení, že potenciální kandidáti si u společnosti Lego nejvíce váží dobré pověsti, finančního zdraví, nabídky zajímavé práce, podpory příjemné pracovní atmosféry a zájmu o životní prostředí a společenské odpovědnosti. Ve všech těchto ukazatelích skončilo Lego na prvním místě. Foto: Lego

Čtyři sliby

Společnost Lego tak má ve svých zásadách čtyři body, které doslovně nepřekládá do češtiny. Prvním z nich je play promise, týká se tedy těch nejdůležitějších, dětí. Znamená to, že všechny hračky, které se vyrobí, vyžadují interakci dítěte. Aby do hry vložilo něco vlastního, něco se naučilo rukama a něco hlavou. Moderním tématem, které firma řeší už řadu let, je pak planet promise, kdy kromě rozvíjení dětí nechce ničit svět, ve kterém budou žít. V Kladně tento slib kromě změny obalů realizují například i velkou solární elektrárnou na střeše nebo sběrem dešťové vody, která se využívá ke splachování toalet.

Dalším krédem je partner promise, kdy jsou důležité dobré, seriózní a vzájemně výhodné vztahy s dodavateli, protože kvalita je jedním ze základních principů, na kterých společnost Lego funguje. „Posledním slibem – a posledním ve smyslu, že je čtvrtý ve výčtu, nikoliv v důležitosti – je people promise. Naším cílem je být výborný zaměstnavatel a jsme rádi, že je to v průzkumu společnosti Randstad vidět. Naše snaha kvalitně vést lídry týmů se nám vrací v tom, že zaměstnanci s námi zůstávají a rostou,“ říká Chapmanová.

Podle ní cítí zaměstnanci se značkou velkou sounáležitost. „Kvalitu udržíte jen tehdy, když zaměstnanci dělají totéž co vy se stejným záměrem. Když chápou, proč je to důležité, a neodcházejí. My díky tomu nemusíme zaškolovat nové zaměstnance. Vazba mezi tím, co dělají, a tím, že dítě dostane hračku v pořádku, je extrémně důležitá. Spokojený zaměstnanec znamená spokojeného zákazníka,“ dodává personální ředitelka.

Přívětivou atmosféru v továrně nerozhodila dokonce ani pandemie covidu‑19. Jedním z důvodů bylo samozřejmě i to, že prodeje v době zavřených škol stoupaly. Stavebnice využívali ke krácení dlouhé chvíle nejen děti, ale i dospělí. Covid znamenal pro firmu obrovskou výzvu v možnostech práce z domova, kdy vzdáleně fungovaly i pozice, u kterých se to na první pohled nezdálo možné. Ve chvílích, kdy se týmy nemohly potkat, připravila společnost globálně řadu workshopů, ať už pro lídry, jak vést účelně tým, aniž se s ním potkají, jak se udržovat v kontaktu nebo jak zapojit lidi, kteří mají různou potřebu komunikovat.

V kladenském závodě pak zájemci mohli pomocí online setkání využít rad psychologa nebo se pozeptat, jak zabavit děti doma. K dispozici byla také help linka, na kterou bylo možné kdykoliv zavolat. „V Česku nejsou lidé moc zvyklí obracet se na psychologa. Mysleli jsme, že bude chvíli trvat, než se naši zaměstnanci osmělí, ale mýlili jsme se. Nejčastěji volali kvůli strachu o zdraví, o své blízké, jak zvládnout děti doma nebo co dělat, když mají s partnerem jiný názor na očkování,“ popisuje Chapmanová.

Masáže, ošetřovné i dárek k Vánocům

Stejně jako mnoho dalších tuzemských firem zůstala společnost Lego u hybridního modelu práce, tedy část z kanceláře, část z domova, i po skončení pandemie. V současnosti umožňuje pracovníkům dva dny práce z domova a tři dny ve firmě. „Jsem introvert, takže jsem ráda, že můžu být část dne i sama. Nejvíc mně vyhovuje, že si můžu uzpůsobit den a vybrat si prostředí, ve kterém si mi daná práce dělá nejlépe. Telefonní hovor s kolegy z jiných částí světa, obzvlášť když nás dělí časové pásmo, mnohem radši vyřizuji z klidu domova. Naopak běžné činnosti s kladenskými kolegy je jednodušší řešit tváří v tvář,“ říká Chapmanová.

Pracovníci Lego továrny jsou spokojeni nejen díky přátelské atmosféře, ale také díky benefitům, které mají. V kladenském závodě jsou jim zdarma k dispozici dvě fitness centra, masáže, čtyři jídelny, kde si mohou zakoupit dotované menu, a lokální obchod se stavebnicemi za poloviční ceny. Otcové mohou během prvního roku dítěte využít šestitýdenní dovolenou, matkám se dorovnává rozdíl příjmů mezi průměrnou mzdou a peněžitou pomocí v mateřství a dva týdny ošetřovného jsou připraveny pro každého zaměstnance, který musí pečovat o rodinného příslušníka. Samozřejmostí jsou dárky k Vánocům, padesátým narozeninám nebo desetiletému výročí u firmy. Bez ohledu na to, zda se jedná o generálního ředitele nebo skladníka. A protože společnost Lego jsou především hračky, užívají si všichni zaměstnanci jednou ročně play day, kdy se celosvětově zastaví výroba a probíhají různé zábavné herní aktivity. Ten nejbližší se uskuteční 10. června, kdy firma oslaví devadesát let fungování.

Ne nadarmo si společnost Lego v žebříčku Randstadu vysloužila třetí příčku. Zajímavá práce má ale jeden háček. Lego je firmou s velmi nízkou mírou fluktuace. Což znamená, že sice pořádá nábory zaměstnanců, ale ne ve velké míře. Většina pozic se obměňuje přirozeně například odchodem do důchodu nebo na mateřskou. Někteří ale přece jen šanci mají. Stejně jako ve většině českých výrobních firem i zde platí, že se potýká s nedostatkem technických a inženýrských pozic.

