Nebývalý zájem o solární panely na střechách se nevyhýbá ani památkovým zónám. I v nich se lidé chtějí spolehnout na fotovoltaiku, využít štědré dotace a zbavit se tak alespoň části nákladů na drahé energie. Jenže zpravidla naráží na nesouhlas památkářů. Část neúspěšných žadatelů se proto obrací i na kancelář veřejného ochránce práv. Od začátku roku už řešila několik takových případů.

„Obrátil se na mě například stěžovatel ze Středočeského kraje, který chtěl umístit fotovoltaické panely na svůj dům postavený v 70. letech. Dům podle něj stojí na okraji památkové zóny a jeho střecha není přímo viditelná,“ popsal ombudsman Stanislav Křeček. Stěžovateli prý poradil, jak může při případném zamítnutí své žádosti dál postupovat. Na to, aby se do tohoto konkrétního případu ombudsman sám vložil, totiž stěžovatel nevyčerpal všechny možnosti, jako je odvolání či podnět na přezkum. To také stěžovatelům doporučuje.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.