Letadla na elektriku! Ještě před patnácti lety naprosté sci‑fi. Pak začala po roce 2010 lítat první malá letadla s elektrickým pohonem. Průkopníkem vývoje elektrických jednotek ve světě už tehdy byla společnost MGM Compro. Teď vyvíjí elektrický pohon pro větší letadla regionální přepravy.

Firma o padesáti lidech je součástí stejnojmenné skupiny, jejíž roční obrat loni dosáhl 120 milionů korun. Sídlí ve Zlíně v Růžové ulici, kde by člověk podle názvu hledal spíše cukrárny s čokoládovými dortíky a butiky se značkovými kabelkami než průmyslové vývojáře. V nenápadném areálu v klidné čtvrti se přesto odehrává celosvětový byznys.

„Když firma v letech 2012, 2013 avizovala, že elektrifikuje menší dvousedadlová letadla, bylo to opravdu zjevení. Mnozí se tehdy divili, proč se do toho pouštíme. Pro tyto aplikace tehdy existoval velmi malý trh. Jen pár odborníků řeklo, wow, vy jste odvážní. Ale majitelé myšlence věřili a viděli v ní potenciál do budoucna. No a po deseti letech je to velké téma,“ vypráví Jakub Henčl, provozní ředitel firmy.

Společnost MGM Compro už je etablovaná v kategorii malých sportovních letadel do 600 kg vzletové hmotnosti. Má za sebou desítky projektů. Pohonné jednotky vyvinuté ve zlínské firmě se uplatňují i v kluzácích a také u různých bezpilotních zařízení, třeba velkých dronů, které zvedají břemena o hmotnostech až několik set kilogramů, nebo u takzvaných e‑VTOL letounů, což jsou kolmo vzlétající a přistávající stroje na elektrický pohon, ale také v dalších aplikacích i mimo letectví.

Elektřina pro větší letadla

Psaly se roky 2017, 2018 a do doby, než se začala masivně prosazovat myšlenka Green Dealu, ještě pár let chybělo. V MGM Compro už ale tušili, že ani letectví se nevyhne snižování emisí. K rozhodnutí začít s vývojem elektrických pohonných jednotek pro větší letadla firma dospěla postupnými kroky, i v reakci na komunikaci se zákazníky. „Dozrál čas, dozrály technologie,“ konstatuje Jakub Henčl.

Společnost se neorientovala vždy na letectví. Že se nakonec vydala tímto směrem, bylo jen logickým vyústěním vývoje, který nastavil její zakladatel Grigorij Dvorský. „Odjakživa razím filozofii, že má smysl dělat jen to nejlepší,“ říká renomovaný technik a expert na elektroniku. Před revolucí prošel školou slušovického družstva, kde se dostával k technologiím, které jinde v Československu nebyly k dispozici. Tehdy se ve Slušovicích vyráběly počítače, které byly na trhu východní Evropy unikátní. Už tenkrát se naučil, že volit jednoduché cesty není to pravé pro někoho, kdo chce sázet jen na to nejlepší.

Nyní sedmdesátník Grigorij Dvorský je v mezinárodně uznávané firmě, kterou založil v roce 1990, stále ztělesněním ideje perfektní kvality. A vývoje s cílem být lepší, lehčí a menší. Že se takto vymyšlené a vyšperkované regulátory nakonec dostanou až do letadel, se dalo očekávat.

Grigorij Dvorský založil společnost zabývající se vývojem speciální elektroniky hned poté, co po revoluci v roce 1989 bylo jasné, že JZD Agrokombinát Slušovice ve své tehdejší podobě končí. Na začátku 90. let začal v rámci MGM Compro vyvíjet a vyrábět speciální elektroniku pro lékařské aplikace. V roce 1997 firma odstartovala výrobu procesorem řízených regulátorů otáček pro elektromotory jako jedna z prvních na světě. Postupně si tak vytvořila v oboru řízení elektromotorů zcela mimořádné know‑how.

„Ve Slušovicích museli být všichni samostatní a tvořiví. A rizika mi nevadí. Chtěl jsem dělat tu nejvyšší možnou kvalitu,“ vrací se Grigorij Dvorský třicet let zpět. Deset let poté už byla společnost MGM Compro světovou špičkou ve výrobě regulátorů pro modeláře autíček, vrtulníků, letadel, lodí. Přestože dnes dělají dodávky tohoto typu jen zhruba deset procent obratu, pro modelářskou značku MGM Controllers stále ve firmě pracuje menší oddělení, jež sdílí výrobní kapacity s průmyslovou sekcí. Jelikož byly modely na samotném začátku úspěchů firmy, majitelé tento směr nehodlají opouštět a chtějí nadále určovat vývojové trendy i v tomto odvětví.

Od modelů k opravdovým letadlům

„Bylo ale přirozené, že jsme chtěli jít dál. Někdy v roce 2010 se na nás obrátil klient, že když umíme udělat elektrické pohony pro modely, že by to mohlo jít i pro normální letadla. No a že by chtěl zkusit nějaké elektrifikovat,“ vzpomíná Grigorij Dvorský. I když do vývoje musela firma vložit nemalé prostředky, majitele nedůvěra okolí nijak neznervózňovala. „Prodělali jsme to už v modelařině, když nám říkali – hahaha, co s tou elektrikou tady chcete dělat! Všichni tehdy věřili spalovacím motorům. Já jsem byl přesvědčen, že jsme na správné cestě,“ říká otec zakladatel.

Velmi brzy do firmy přivedl také svého syna Martina. Ten už v patnácti letech chodil na brigády, kdy pájel a dělal další práce, na které tehdy stačil. Firmu poznal od píky, vyrostl v ní. Pak vystudoval elektrotechniku na střední a pokračoval na technickou univerzitu v Brně. A zatímco Grigorij je stále hlavně vývojář, který udává technický směr, Martin je firemní stratég, jehož hlavním úkolem je budovat na nejvyšší úrovni partnerství se zákazníky, institucemi i dodavateli. Polovinu z roku je na cestách, protože firma dodává do padesáti zemí světa. Když létá do USA, Japonska, Kanady, Francie, Španělska, cítí se jako ryba ve vodě.

Ostatně že se dělá v Růžové ulici ve Zlíně globální byznys, je patrné i z toho, že z kanceláří zaměstnanců, kteří mají na starosti komunikaci se zákazníky, jiný jazyk než angličtinu v podstatě neuslyšíte. „Pro ty kluky je to obrovské lákadlo a výzva. Pracují s úžasným produktem a profesně se rozvíjí. Kdo nemá vynikající angličtinu v době nástupu, do roka ji zvládne,“ poznamenává Jakub Henčl.

Nejdůležitější kvalifikací je nadšení

Mozkem firmy jsou vývojáři; elektroinženýři, slaboproudaři a konstruktéři. Někteří z téměř dvaceti inženýrů v MGM Compro jsou zde už od školy. Jsou to absolventi technických univerzit v Brně, ve Zlíně, v Ostravě, v Praze. S většinou těchto škol firma spolupracuje i na konkrétních projektech. „Na vývoji pohonných jednotek vyšších výkonů teď participujeme hlavně s ČVUT v Praze a jejich strojní fakultou. Jsou tam velmi zdatní letečtí inženýři. Univerzita pro nás zpracovává analýzy certifikačních požadavků, optimalizuje aerodynamiku jak pohonných jednotek, tak aplikací elektrických pohonů. Ale spolupracujeme i s finálními integrátory. Třeba na tom, abychom s elektropohonem splnili vybrané požadavky, které platí pro spalovací jednotky, což je samozřejmě nezbytnost,“ objasňuje Jakub Henčl.

Ovšem červený diplom z vysoké školy tady není hlavním předpokladem pro přijetí do firemního kádru. Tím nejdůležitějším je nadšení. „Pro nás je nejlepší, když naši elektroinženýři tou problematikou žijí, když jsou to už od kluků bastlíři. Jakmile nám někdo u pohovoru vylíčí, jak si třeba na střední škole vylepšil svůj počítač, vymyslel pro něj třeba přídavné chlazení, aby mohl hrát ty nejlepší hry, které byly tehdy na trhu, víme, že by to mohl být náš člověk. Když kupoval komponenty a přemýšlel, jak je dát dohromady, musel nastudovat mnoho věcí, aby to vůbec byl schopen zrealizovat. A tento přístup k problémům je někdy víc než červený diplom z univerzity,“ říká Jakub Henčl. Sám začínal ve firmě v marketingu, není vzděláním technik. Ale miluje letadla a jen čeká, kdy mu rodinná situace dovolí udělat si pilotní průkaz.

Ovšem v MGM Compro musí i každý výrobní technik u práce přemýšlet, žádná pásová velkovýroba se tu neodehrává, vše je hodně specializované s důrazem na přidanou hodnotu výsledného produktu. „Držíme se toho, co umíme. Na cestě ke špičkovým produktům se naučíte hodně věcí, a když v elektrotechnice vyvinete něco opravdu speciálního, tak se vždy najde segment trhu, kde se to dá uplatnit, a to často i jinde, než jsme původně zamýšleli,“ objasňuje Jakub Henčl.

Kanceláře inženýrů v MGM Compro nevypadají úplně jako kanceláře. Sice je na každém psacím stole počítač, ale hned vedle je ještě pracovní stůl s různým nářadím a komponenty. V další místnosti se v rohu o zeď opírá několik vrtulí, na poličkách jsou elektromotory a všude mezi tím pracují zapálení chlapi. V zahloubeném přízemí se nachází mechanická dílna, nástrojárna a další výrobní prostory. Ne všude může návštěvník nahlédnout, protože vývoj a výroba v některých případech podléhají utajení.

S přibývajícími projekty se firma rozrůstá a prostory už nedostačují. Proto je v plánu výstavba nových. „V současnosti pracujeme na projektu vývojového centra ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Je to odsud slabá čtvrthodinka autem, pořád zlínský okres. Poblíž je dálnice, teď se tam dokončuje sjezd přímo k zóně, což je z logistického pohledu super. I když nám aktuální situace ve stavebnictví příliš nepřeje, doufáme, že se nám projekt podaří zrealizovat. Byl by to pro nás úplně jiný vesmír,“ hlásí další novinku Jakub Henčl.

Mezitím se ve zdejších dílnách i u kooperujících partnerů vyrábějí součásti budoucích vysokovýkonných elektrických pohonů, prototyp nové elektrické pohonné jednotky o výkonu 400 kW se již finalizuje. Testování na něm by mělo začít už na konci léta, vše pro pozemní zkoušky by pak mělo být hotovo v květnu příštího roku. Potom by měla přijít na řadu zástavba do testovacího letadla. Partnery už mají v MGM Compro vyhlídnuté, ale více zatím nechtějí prozrazovat. Letadla regionální meziměstské přepravy s elektrickými pohonnými jednotkami pro krátké, půlhodinové až hodinové lety by se tak mohla podle inženýrů z MGM Compro běžně používat už za pár let.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Letecký průmysl.