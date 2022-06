V první polovině letošního roku jsme nabrali stovky nových lidí a rozšiřujeme výrobu, říká šéf švédské zbrojovky Saab Micael Johansson. Zbraně, které firma vyrábí, používají k obraně i Ukrajinci a evropské armády jimi potřebují doplnit zásoby. Johansson v rozhovoru, který poskytl na konferenci Globsec v Bratislavě, zdůraznil, že víc než kdy dříve se nyní při výrobě sleduje bezpečnost dodávek a zkracují dodavatelské řetězce.

Česku firma nabízí modernizované letouny Gripen, protože současná vláda bude muset rozhodnout o nových strojích pro nadzvukové letectvo, pronájem dnešních Gripenů končí v roce 2027. „Jsme připraveni v modelu pronájmu pokračovat. Naše řešení je nákladově efektivní,“ zdůraznil Johansson v nepřímé narážce na hlavního konkurenta, americké bitevníky F-35, které v poslední době vyhrávají téměř všechny tendry v Evropě.

HN: Co znamená vstup Švédska do NATO pro firmu Saab?

Na jedné straně jsou zařízení a systémy, které dnes dodáváme na mezinárodní trh nebo do mnoha zemí NATO, kompatibilní. Ale existují oblasti, kde si myslím, že můžeme využít toho, že se staneme členy NATO. Aliance má agenturu pro společné nákupy a tam může švédský průmysl vstoupit do hry, takže i jenom dostat se do tohoto prostředí bude dobrá věc. Pak jsou citlivé oblasti, kde je důležitá úplná důvěra, jako jsou různé senzory a schopnosti elektronického boje, kde naše schopnosti nebyly uvnitř aliance tak propagované a nebylo možné je široce nabízet v rámci NATO. Jsou to také nové schopnosti průzkumu, které můžeme nabídnout. Ano, jsou oblasti, kde můžeme dělat více jako člen NATO. Z pohledu průmyslu nevidím žádné negativní aspekty členství v alianci.

