Ocenění Hospodářských novin s názvem Nejlepší banka a pojišťovna roku letos startuje už počtrnácté. A tradičně se v jeho rámci rozhoduje také o tom, které finanční domy v Česku jsou nejvíce inovativní. Letos se do soutěže o nejlepšího Bankovního inovátora a Pojišťovacího inovátora roku přihlásilo celkem 10 bank a 11 pojišťoven. O vítězi bude svými hlasy rozhodovat veřejnost, a to prostřednictvím ankety umístěné na internetových stránkách Nejbanka.hn.cz. Lidé budou moci hlasovat do 30. června. K vyhlášení výsledků pak dojde na podzim, kdy bude jasno také o tom, kdo se stane celkovým vítězem klání o nejlepší banku a pojišťovnu.

UCHAZEČI O BANKOVNÍHO INOVÁTORA 2022



Air Bank

První kompletní žádost o hypotéku v mobilní aplikaci

Klienti mohou projít celým procesem žádosti o hypotéku, počínaje výpočtem na hypoteční kalkulačce až po předání žádosti specialistovi, ve svém mobilním bankovnictví. Také mají veškeré informace o parametrech požadovaného úvěru přehledně na jednom místě. Vedle toho si klienti mohou v aplikaci My Air požádat také o převedení hypotéky z jiné banky do Air Bank, takzvaně ji refinancovat. Air Bank službu spustila jako první banka na trhu v listopadu 2021. Během prvních tří měsíců od spuštění služby požádalo o hypotéku v mobilní aplikaci až 44 procent všech žadatelů o hypoteční úvěr od Air Bank.

Česká spořitelna

Donátorský totem

Banka v loňském roce uvedla na trh samoobslužnou bezhotovostní pokladnu. Uplatnění najde například na různých výstavách anebo akcích, jejichž účelem je mimo jiné vybrat peníze na dobročinné účely. Lidem, kteří si přejí věnovat své peníze dané organizaci, jako je například církev či nadace, stačí manuálně zadat na totemu částku a poté přiložit platební kartu. Peníze se pak automaticky připíšou na účet příjemce. Banka tím chce dle svých slov podpořit fenomén darování a podpory potřebným. Kromě Česka funguje podobná pokladna i v Rakousku a na Slovensku, tedy v dalších zemích, kde matka České spořitelny – skupina Erste – působí.

ČSOB

Virtuální asistentka Kate pro zaměstnance a firmy

Virtuální hlasová asistentka Kate pomáhá už rok a půl klientům ČSOB s efektivnější komunikací s bankou. Aplikace dokáže na základě hlasových pokynů pomoci se změnou limitu na kartě nebo lidem připomene, že je potřeba zaplatit pojistné. Od loňska mohou Kate používat i podniky ve speciální mobilní aplikaci pro firmy CEB Mobile. Firmám pomáhá nejčastěji s vyhledáváním plateb v transakční historii, zajistí potvrzení o vlastnictví účtu anebo poradí s čerpáním dotací. Kate mohou nově využívat také zaměstnanci banky. Ti díky ní mají k daleko více informací o klientech, kterým pak dokážou nabízet například produkty šité na míru.

Expobank

Online refinancování spotřebitelských úvěrů Refixo

Refinancovat spotřebitelské úvěry lze v bance od loňska plně online. Pakliže se klient nezpozdí u žádné ze 72 měsíčních splátek o více než 10 kalendářních dnů, dostane pevnou úrokovou sazbu 3,49 procenta. V případě nesplnění podmínek řádného splácení se sazba zvýší na 9,9 procenta. Banka produktem cílí na bonitnější klientelu schopnou řádně splácet. Celý proces refinancování lze vyřídit online na stránkách banky. Po zadání vstupních parametrů, jako je výše refinancování a měsíční splátky, si banka zkontroluje výpis klientova účtu, ten pak nahraje fotku svého občanského průkazu a na dálku podepíše smlouvu.

Fio banka

Zabezpečení platebních karet

Klienti banky mohou ve svém mobilním a internetovém bankovnictví ovládat bezpečnostní nastavení platebních karet a blokovat různé typy transakcí. Hlavním důvodem pro uvedení novinky na trh byl loňský zvýšený počet phishingových útoků majících za cíl mimo jiné odcizit peníze klientů z jejich platebních karet. Klienti si mohou u své platební karty zablokovat například platby na terminálech a výběry z bankomatů s dynamickou konverzí měny, internetové platby bez zabezpečení 3D Secure (potvrzení plateb přes mobilní aplikaci či kódem obdrženým v SMS zprávě) nebo platby s fyzickým použitím karty ve zvolených zemích a kontinentech.

Hello bank!

Udržitelné produkty

Podporovat více ekologické chování svých klientů se rozhodli v Hello bank!. Jejich nová řada produktů má za cíl zákazníky vzdělávat a motivovat je k udržitelnější spotřebě. Jde například o Hello EKO půjčku se zvýhodněnou úrokovou sazbou na financování úsporného bydlení, tedy v případě, že si chce klient pořídit solární panely či tepelná čerpadla. A zvýhodněný úvěr lze čerpat i například při koupi elektromobilu. Banka v rámci těchto nových zelených produktů nabízí klientům i úvěry zdarma, tedy s nulovou úrokovou sazbou, na energeticky úsporné spotřebiče ze sítí prodejen Ikea, Alza, Datart a Mobilní pohotovost.

Komerční banka

Sdílená bankomatová síť

Komerční banka se letos rozhodla, že společně s Monetou Money Bank propojí své bankomatové sítě. Cílem je nejenom zvýšit klientský komfort, ale zároveň zamezit nadbytečnému plýtvání zdroji a také energiemi. Tím, že se obě sítě propojí, budou bankomaty v menších lokalitách dostupnější. Banka totiž bude postupně nahrazovat ty, které obě banky provozují na stejném místě. Z nich pak jeden odstraní a umístí jej na jiné místo. Zpravidla takové, kde není dostupnost bankomatových služeb dostatečná. V blízké budoucnosti budou moci zákazníci realizovat i vklady hotovosti v obou sítích bankomatů. Možnost připojit se je navíc otevřená pro všechny další banky.

mBank

eKarta

Bezpečnější platby na internetu nabízí od loňska svým klientům i mBank. Takzvanou eKartu si mohou zřídit ve svém internetovém a mobilním bankovnictví. Její výhoda spočívá v tom, že je oddělena od hlavního účtu klienta a ten si ji může nabíjet na libovolnou částku prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví bez obavy, že by se přes její údaje nějaký podvodník dostal k jeho finančním prostředkům na hlavním účtu. Je zdarma a virtuální, takže každý klient ji v případě potřeby může kdykoliv zablokovat a zřídit si znovu. Celkový počet takových karet je neomezený, najednou jich jeden člověk může mít pro různé účely až deset.

Moneta Money Bank

Nová mobilní aplikace Smart Banka

Aktualizovaný design aplikace Monety Money Bank s novými funkcionalitami umožňuje bance dále rozšiřovat platformu o další služby, aniž by se stala nepřehlednou. Samotná hlavní stránka Smart Banky obsahuje přes 50 různých funkcí, mezi které patří přehled a sjednání produktů, ale i zobrazení log obchodníků pro lepší přehled a orientaci v jedné z nejvyužívanějších sekcí, tedy transakční historii. Na hlavní stránce Smart Banky mohou uživatelé také aktivovat své platební karty, uzavírat, případně rušit produkty, sjednat si penzijní připojištění, spořicí účty a termínované vklady, nebo si volit mezi barevnými schématy aplikace.

Raiffeisenbank

Premium API

Služba Premium API umožňuje firemním klientům propojit svá internetová bankovnictví s libovolnými aplikacemi společnosti, například účetními softwary či e‑shopy. Propojovací certifikát lze vytvořit v internetovém bankovnictví s platností na pět let. Klientům poté služba umožňuje stahovat aktuální transakční historii až 90 dnů nazpět. A také připravovat hromadné platby k podpisu do internetového nebo mobilního bankovnictví, dostávat aktuální informace o provedených transakcích a ověřovat dostupnost dalších API služeb. Aktuálně mohou propojit svá bankovnictví firmy, které používají k řízení firmy podnikové informační systémy ABRA či Pohoda.

Výsledky loňského roku 1. místo Moneta Money Bank Nové digitální bankovnictví Internet Banka a Smart Banka na společné platformě 2. místo Komerční banka Ukazatel bezpečnosti 3. místo ČSOB Virtuální asistentka Kate v bankovnictví

UCHAZEČI O POJISŤOVACÍHO INOVÁTORA 2022

Allianz pojišťovna

Allianz – pojistíme, opravíme



Globální pojišťovna Allianz si i pro své české klienty letos připravila novou asistenční službu v rámci majetkového pojištění, kdy jim při škodách na jejich domech či bytech sežene řemeslníky pro drobnější opravy. Pojišťovna tak chce své klienty zbavit starostí s obtížným sháněním řemeslníků, smlouváním o ceně a termínu opravy. Nabízí tak klientům službu kompletní opravy a uvedení věcí poničených při škodní události do původního stavu, kterou si klient může vybrat místo finančního plnění. Velkou výhodou pro zákazníky navíc je, že nic nehradí, protože koordinaci řemeslníků a vyúčtování nákladů zajišťuje sesterská služba pojišťovny Allianz Partner.

Česká podnikatelská pojišťovna

Zdravotní asistence v majetkovém pojištění

Česká podnikatelská pojišťovna zareagovala na celosvětovou pandemii covidu a její zvládání spuštěním služby zdravotní asistence i pro klienty majetkového pojištění. Nabízená pomoc se týká především oblasti telemedicíny. Jednou z asistencí je telefonní linka, kde klientům operátor poskytuje rychlé informace o tom, kde je nejbližší pohotovost a jakou poskytuje péči, jakou otevírací dobu má daná lékárna, jaké má klient zdravotní a cestovní pojištění nebo zda má nárok například na berle. Klienti mohou využít také zdravotní asistence lékaře na telefonu. S ním konzultují svůj zdravotní stav a postup při potížích nebo jim lékař dokáže vysvětlit nálezy z odborných vyšetření.

ČSOB Pojišťovna

Náš život – životní pojištění

Pojišťovna z holdingu ČSOB přichystala loni pro své klienty nové životní pojištění s názvem Náš život. To má klientům garantovat, že si jej sestaví bez toho, aniž by jim někdo diktoval minimální měsíční splátku. Naopak si jej mohou kdykoliv upravit, stačí jim na to pouze vytáhnout mobil z kapsy. Pojištění při cenotvorbě zvýhodňuje ty, kteří žijí zdravým životním stylem. Součástí pojištění jsou i dvě novinky. První zajistí, že pojišťovna bude splácet jakýkoliv úvěr po klientově smrti či invaliditě třetího stupně, druhá je pak pro klienty, kteří tráví hodně času dojížděním. Po úrazu při dopravní nehodě jim zajistí dvojnásobně plnění pojištění.

Direct pojišťovna

Direct appka

Jako klient neživotní pojišťovny Direct už od loňska nemusíte kvůli sjednání pojištění, úpravě detailů smlouvy či jejímu vypovězení na nejbližší pobočku nebo někomu volat. Stačí pouze vytáhnout mobil z kapsy, brněnská pojišťovna totiž uvedla na trh vlastní mobilní aplikaci Direct appka, aby byla co nejblíže svým klientům. Ti tak mají díky aplikaci přehled o svém pojištění, kdykoliv si na něj vzpomenou nebo něco potřebují. Jedním z benefitů aplikace je například i digitalizace a úschova zelené karty či asistenční karty, které by jinak řidič musel vozit s sebou v autě. A na pár kliknutí si klient v případě nehody zavolá asistenční službu.

Generali Česká pojišťovna

Generali Vitality – preventivní a benefitní program podporující zdravý životní styl

Být o něco zdravější každý den, tak by se dalo shrnout motto aktivního programu a mobilní aplikace pro chytré telefony od Generali České pojišťovny, kterou pro své klienty životního pojištění letos spustila. Aplikace hlídá klientovy každodenní aktivity, upozorňuje na preventivní prohlídky u lékařů nebo kontroluje jeho přístup ke stravování. Navíc si ji klienti mohou spojit s fitness hodinkami či náramky. Vedle toho, že klienti mohou v aplikaci plnit motivační úkoly, za jejichž dokončení postupují v úrovních, a navíc získají řadu výhod – například slevy na zboží sportovních značek, chytrých hodinek nebo zpětnou slevu na pojistném.

Komerční pojišťovna

Online hlášení pojistných událostí bez nutnosti instalace aplikace v mobilním telefonu

Komerční pojišťovna loni umožnila svým klientům nahlašovat veškeré pojistné události, ať už ztrátu peněženky nebo vytopený dům, přes webovou aplikaci. Tu si navíc klienti nemusí instalovat do telefonu, událost nahlásí přes internetový prohlížeč bez nutnosti navštívit pobočku nebo znát z hlavy číslo pojistné smlouvy. Pobočku by klient musel navštívit jen v případě vysoké částky refundace, k nahlášení škody mu stačí například rodné číslo. A zájem o takové hlášení podle pojišťovny roste, za pět měsíců od spuštění je více než třetina událostí hlášena pouze online. Digitalizace navíc zlehčuje práci i zaměstnancům pojišťovny při likvidaci škod.

Kooperativa pojišťovna

Pojištění veteránů s telematickou jednotkou

Kooperativa si pro milovníky starých aut z řad svých klientů připravila novinku, kdy si mohou pojistit své veterány. Podle pojišťovny, která v Česku působí 30 let, je tak vůbec první na trhu, která umožňuje klientům sjednat si povinné ručení i havarijní pojištění na veterány. Klienti ho navíc díky telematické jednotce umístěné do vozů mají neustálé pod kontrolou, protože je propojená s mobilní aplikací v chytrém telefonu. Klient tak může sledovat polohu vozidla díky GPS a dostane varování, pokud se jej někdo pokusí ukrást či odtáhnout. Aplikace navíc umožňuje vést knihu jízd či si přivolat asistenční službu v případě nehody.

Maxima pojišťovna

Obchodní systém MAX

Maxima pojišťovna následuje trendy digitalizace a prosazuje bezpapírové vyřizování a přijetí pojistných smluv pro nové i stávající klienty. Ti si v novém obchodnímu systému od letoška dokážou pomocí několika kliknutí myší sjednat životní pojištění až pro šest osob na jednu smlouvu a v různých modifikacích dle zdravotního stavu a aktivit jedince. Po sjednání smlouvy má následně klient přehled o současných smlouvách a jejich výších, dostává upozornění, pokud se s nějakou platbou zpozdí. Rychle také najde kontakt na pojišťovacího manažera, který má jeho smlouvu v gesci. Elektronicky není řešeno jen sjednávání smlouvy, ale i případné intervence a dodatky.

Pillow pojišťovna

Pojištění majetku se štítem proti podpojištění

Pillow pojišťovna sice vznikla až v roce 2015, v současnosti už má ale přes 80 tisíc zákazníků. Ti mohou od letoška nově využívat štít proti podpojištění, v situaci, kdy je předmět pojištěn na nižší částku, než je jeho vlastní hodnota. Vhod tak může přijít při rostoucí inflaci. Podle banky projekt vznikl čistě na zelené louce a díky zmíněnému štítu mají její klienti při akceptování doporučené částky jistotu, že je pojišťovna nebude krátit kvůli podpojištění. Klient si pojištěný majetek navíc může přehledně rozdělit jak na domácí věci, tak na věci na zahradě či věci mimo domov. Pojišťovna o sobě také tvrdí, že má nejkratší podmínky a zároveň nejkratší smlouvu v oboru.

Slavia pojišťovna

Pojištění elektrických koloběžek

Jedna z nejstarších pojišťoven v Česku letos zareagovala na boom elektrických koloběžek svým speciálním pojištěním. To má být alternativou k povinnému ručení u aut či motocyklů. Pojišťovna tvrdí, že tyto koloběžky zatím odpovědnostním pojištěním kryté nejsou a tím plní mezeru v domácí legislativě. Chce tím ochránit klienty v případě nehody před zruinováním rodinných rozpočtů, aby nemuseli škodu hradit z vlastní kapsy, navíc jde o pojištění bez spoluúčasti. Pojištění je platné po celém světě a týká se všech jednostopých vozidel s přídavným elektromotorem s maximálním výkonem do 250 wattů a rychlostí do 25 km/h, tedy i elektrokol.

Uniqa pojišťovna

Telemedicínská psychologická asistence

Duševní zdraví a telemedicína se během covidu dostaly do popředí veřejné debaty, psychické rozpoložení lidí totiž zhoršila jak covidová izolace, tak i ruská agrese na Ukrajině. Na si­tuaci reaguje Uniqa spuštěním asistenční služby s důrazem právě na duševní zdraví pro všechny své klienty životního a úrazového pojištění zdarma. Telemedicína, tedy dálkové vyšetření pacienta, je tak klientům pojišťovny dostupné odkudkoliv, navíc v situaci, kdy jsou objednací lhůty v ordinacích velmi dlouhé. Klienti tak mají zdarma jednou měsíčně možnost konzultací s psychology, psychiatry či dalšími specialisty, třikrát ročně pak posouzení lékařských zpráv a diagnostiku symptomů nemoci.