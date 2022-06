Setkání či úzký kontakt s podnikatelem Michalem Redlem mají v těchto dnech za následek rychlý konec politické kariéry nebo její jiné nasměrování. Po rezignaci ministra školství Petra Gazdíka se k němu v rezignaci na funkce v hnutí STAN přidal europoslanec Stanislav Polčák. A teď přichází o místo i generální ředitel České pošty Roman Knap. S Redlem se sešel už loni v listopadu. Obešlo se to bez většího rozruchu, byť o tom média informovala. Situace se změnila po razii na pražském magistrátu a poté, co policie Redla označila za hlavu organizované zločinecké skupiny. V ní působil také obviněný politik STAN a pražský radní Petr Hlubuček. Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan následně v nedělní televizní debatě oznámil, že kvůli schůzce v nejbližších dnech šéfa pošty odvolá. Knap to označil za čistě politické rozhodnutí, v pondělí se s Rakušanem sešli a dohodli se prozatím, že Knap povede poštu až do září.

HN: Stále se domníváte, že vaše odvolání je motivováno politicky?

Bylo to vyústění nějakých politických událostí. Ale s panem ministrem jsme si řekli, že už to není téma v politickém smyslu. A že už budeme řešit jenom pracovní věci.

