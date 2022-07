Do prezidentských voleb zbývá necelého půl roku. Zejména pro méně známé kandidáty to znamená, že už by měli mít naplno rozjetou kampaň, aby mezi třemi desítkami konkurentů přesvědčili Čechy, že právě oni jsou ti praví. HN oslovily trojici odborníků s tím, jak si zatím podle nich hradní kandidáti vedou. A ti nešetřili kritikou, víceméně kladného hodnocení se ode všech z nich dočkala jen bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, i ona však s výhradami.

Hodnocen nebyl šéf ANO Andrej Babiš, jehož kandidatura není zdaleka jistá. Byť kampaň, oficiálně k zářijovým volbám, vede. A díky svým cestám karavanem po Česku je vidět. A rozpaky vyvolává teoreticky největší Babišův vyzyvatel, generál ve výslužbě Petr Pavel. Podobně jako Babiš taktizuje a vyčkává, na rozdíl od expremiéra si tím ale spíš škodí.

„Andrej Babiš se nemusí příliš bát silných konkurentů ve svojí části politického spektra. Několik procentních bodů mu může ubrat odborářský předák Josef Středula, něco možná bývalý rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima, ale žádný z nich není silným vyzyvatelem Babiše,“ říká politolog Miloš Gregor z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

