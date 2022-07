Tak jako v řadě jiných oborů i v papírenském světě měla vliv na vývoj celého odvětví náhoda. Psal se rok 1879 a v newyorské továrně na výrobu papírových sáčků se nepozornost jednoho pracovníka proměnila ve vynález, bez kterého se ani po více než 140 letech neobejde většina obchodníků. Když zaměstnanec Roberta Gaira, majitele brooklynských papíren, nastavoval kovové pravítko jednoho z tiskových lisů na výrobu papírových sáčků, netušil, že jich zničí 20 tisíc kusů. Celá zakázka tak skončila rozřezaná v nepoužitelný materiál. Namísto aby se s poškozeným zbožím rozloučil, přišel Gair s nápadem vyrobit pomocí dalšího oříznutí a ohnutí krabici, kterou si každý snadno sestaví sám.

Papírová krabice se tak postupem času stala nezbytnou ve většině odvětví. Poptávku navíc umocnila koronavirová pandemie, která skokově zvýšila zájem o služby e-shopů a doručovacích společností. Už v roce 2020 dosáhly podle Asociace pro elektronickou komerci a nákupního rádce Heureka.cz obraty českých internetových prodejců rekordních 196 miliard korun, což znamenalo meziroční čtvrtinový nárůst.

S nákupním apetitem Čechů se ale v posledních letech zvýšila taky produkce odpadů z obalů. Podle poslední Zprávy o životním prostředí za rok 2020 společnosti CENIA vzrostl jejich objem mezi lety 2009 a 2020 skoro o polovinu na 1329 tisíc tun. Z hlediska materiálové struktury odpadů jsou nejčastěji zastoupeny právě papírové či lepenkové obaly (v roce 2020 celkem 41,4 procenta), následují plasty (19,9 procenta) a sklo (16,8 procenta).

Karton je vyhledávaný nejen pro svou univerzálnost, ale také díky odolnosti a nízké hmotnosti. K těmto pozitivům ale v posledních letech přibývá ještě jedno – karton je ekologická surovina. Podle údajů ministerstva životního prostředí o obalech a obalových odpadech dokážou Češi zrecyklovat 89 procent veškerého papíru, který se na trhu objeví. Samotná vlákna jsou pak navíc použitelná až 25krát. Karton a papír tak řada odborníků vyzdvihuje jako ideální řešení ke snížení uhlíkové stopy. I proto jej firmy často využívají třeba k výrobě foukané izolace domů, umělého sněhu nebo třeba jako přísadu do kočičích záchodů.

Jenže napjatá situace na trhu s energiemi, růst cen papíru i vysoká inflace se začínají propisovat i do tohoto segmentu. Podle předsedy Svazu výrobců vlnitých lepenek Wala Hinterbergera ještě loni rostlo celé odvětví o osm procent, letos ale tak dobrý výsledek nečeká. „Poptávka v první polovině roku 2022 už polevuje, dodávky jsou stejné jako ve stejném období loňského roku. Očekávaná recese postihne prakticky celý trh, tím pádem dojde i k poklesu spotřeby obalů,“ předpokládá Hinterberger.

Právě cena papíru začátkem roku prudce stoupla, poslední březnový týden poskočila na trhu se surovinami o nevídaných 150 eur za tunu. To ovlivnilo také ceníky dodavatelů vlnité lepenky, která skokově podražila zhruba o 15 procent. „Energie jsou aktuálně cca na trojnásobku oproti situaci před válkou na Ukrajině. Na výrobu papíru je potřeba velký podíl energie,“ vysvětluje Hinterberger.

I proto se e-shopy snaží najít způsob, jak na papírových obalech ušetřit. Část z nich je proto nakupuje z druhé ruky. Pro srovnání – zatímco běžná průměrně velká krabice startuje s cenovkou zhruba na dvaceti korunách, u použité může cena v závislosti na tloušťce materiálu klesnout i na čtvrtinu.

Největší nápor co do potřeby krabic ale tradičně přichází před Vánocemi. I proto zhruba před rokem a půl vznikla aplikace Kamsnim.cz. Pomocí interaktivní mapy v ní lze najít obchody, které rády přijmou opotřebenou krabici přímo od zákazníků. Ti tak podle tvůrců aplikace sami sobě ušetří cestu k modré popelnici a přírodě zase energii, která by byla potřebná k recyklaci.

Postupem času se z desítek obchodů, do kterých mohli lidé krabice přinést, projekt rozrostl na zhruba 170 bodů na mapě Česka. „Člověk si najde na mapě místo, kde krabice berou, podívá se, jaký materiál berou, někde je to třeba omezené rozměrem nebo potištěním krabic, a přinese to tam,“ popisuje systém jeden z tvůrců aplikace Radek Janoušek. Kartonový materiál, který lidé přinesou zpět do obchodů k dalšímu využití, pak spotřebují sami obchodníci při odesílání vlastních zásilek. „Tím, jak šly ceny papíru i samotných krabic nahoru, pomáhá to e-shopům finančně. Některé obchody se snaží motivovat zákazníky k donášce krabic tím, že jim třeba dají kávu zdarma a podobně,“ dodává Janoušek.