Výsledek prvního měnového zasedání obměněné bankovní rady ČNB jsme znali v podstatě už od května. Tehdy prezident Miloš Zeman svěřil funkci guvernéra Aleši Michlovi, přesvědčenému odpůrci zvyšování sazeb, který pro vyšší úroky za posledních 13 měsíců nezvedl ruku ani jednou. Jistota, že sazby zůstanou v srpnu beze změny, se dál upevňovala s tím, jak prezident z rady vymetl známé jestřáby a nahradil je ekonomy, z jejichž veřejných vystoupení bylo znát, že z plejády ekonomických dat kladou větší váhu na ty, kteří naznačují možnost ochlazení ekonomiky či příchodu recese.

Čtvrteční hlasování bankovní rady pak tyto předpoklady potvrdilo. Pro zvýšení hlavní sazby – a to hned na osm procent – byli jen dva radní, pět hlasovalo pro to, aby se se zvyšováním úroků skončilo. Guvernér Michl tak zjevně má na své straně většinu, a to stejně výraznou, o jakou se opíral jeho předchůdce Jiří Rusnok. Mohl proto splnit očekávání prezidenta, který čas od času označuje zvyšování sazeb za politiku, která při brzdění inflace neuspěla. Co tedy překotný růst cen zastaví?

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.