Jen málokdo přizná, že mu kyberútočníci zablokovali účty či ukradli data. I proto se dá obtížně zjistit, kolika firem se to již týká. „Je to samozřejmě indikátor, že je v té firmě něco špatně,“ říká bezpečnostní konzultant PwC Česká republika Ondřej Šrámek. V jejím týmu zaměřeném na kyberbezpečnost se zaměřuje například na aktivní vyhledávání rizik a útočníků, bezprostřední reakci na bezpečnostní incidenty a firmám také radí, jak jim předcházet.

HN: Je to opravdu takový reputační problém, že všichni tají, že se stali obětí kybernetického útoku?

Ano. Jedna věc je reputace a druhá, že se vás hned všichni začnou ptát: A co vám ukradli za data? Protože 99 procent ransomwaru v dnešní době nepoužívá jako páku na zasaženého jen zašifrování jeho dat. Ale předtím, než mu data zašifrují, tak mu část z nich ukradnou a potom vyhrožují: Pokud nezaplatíte, tak vaše data zveřejníme. To vás samozřejmě nutí zaplatit. Mohla by vám hrozit i pokuta od Úřadu pro ochranu osobních údajů.

