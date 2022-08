Sedm miliard korun slíbily čtyři největší banky nalít do Národního rozvojového fondu. Peníze z něj měly jít na financování prospěšných projektů. Jenže po dvou letech od svého založení se fond k tomuto cíli ani nepřiblížil. Žádné peníze do něj nepřišly, stejně tak se nevybraly ani projekty, které by podpořil. A ještě několik let by se situace neměla změnit.

Fond představil v roce 2020 tehdejší ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) s tím, že bude sloužit k k financování projektů na podporu „sociálního a ekonomického rozvoje země“. Ještě téhož roku v listopadu získal fond bankovní licenci, nutnou k zahájení činnosti. Což byl zatím i jeho poslední úspěch.

„Aktuálně konzultujeme přibližně osm projektů, zejména z oblasti dopravy a udržitelné mobility, energetiky, dostupného bydlení a kultury. Projekty jsou ale teprve v přípravné fázi, takže jejich realizaci lze očekávat až za několik let,“ popisuje Marie Lafantová, mluvčí Národní rozvojové banky, pod níž fond funguje. Zároveň potvrzuje, že banky do fondu prozatím žádné prostředky nevložily. Zavázaly se totiž investovat své peníze až do konkrétních projektů, které se vyberou.

