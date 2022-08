Blíží se komunální volby a někteří starostové se chlubí tím, že na jejich obecních účtech jsou naspořeny značné finanční prostředky, protože po celé volební období vytvářeli přebytky v hospodaření. Na první pohled se může zdát, že tyto obce se chovají odpovědně. Nicméně při hlubším zamyšlení zjistíme, že jim to příliš neprospívá.

Obce systematicky hospodařící s přebytky zanedbávají svůj rozvoj. Místo toho, aby přebytečné peníze investovaly do rekonstrukcí a budování nových projektů, tak raději nic nedělají. Díky tomu sice nic nezkazí, ale v případě soustavného opakování tohoto chování začne v obcích chybět potřebná infrastruktura a občanská vybavenost. Navíc dochází k tomu, že je zbytečně vybíráno více daní a poplatků od lidí, než by bylo skutečně potřeba.

Takto spravované obce jsou méně atraktivní pro nové obyvatele, což má negativní vliv například na cenu nemovitostí. Navíc lidé žijící v těchto obcích nemohou využívat služby, které jsou jinde běžné. To může vést až k odlivu obyvatel do jiných obcí, což se negativně projeví na budoucích příjmech v rozpočtech. V krajním případě se dokonce může stát, že po promarnění příležitostí k rozvoji se kvůli postupnému zmenšování rozpočtů značně zkomplikují možnosti rozvoje v budoucnu.

Někdo by mohl namítnout, že budoucí rozvoj může být financován právě z oněch minulých přebytků. Jenže žijeme v době obří inflace. Naspořené prostředky postupně ztrácí svou kupní sílu, takže projekty, které šlo udělat v minulosti, již kvůli růstu cen nemusí být možné v budoucnu. Navíc obce se soustavnými přebytky zpravidla čerpají jen minimum prostředků z fondů Evropské unie, takže do nich proudí méně finančních prostředků, než by bylo možné.

Opačný extrém spočívá v tom, když obce hospodaří s permanentními deficity. Ty se totiž kumulují a vzhledem k růstu úrokových sazeb se pak snadno může stát, že místo rozvoje obce se platí pouze obsluha dluhu.

Nejrozumnější je proto vydat se cestou vyrovnaných obecních rozpočtů, které umožňují postupný rozvoj obcí. Občasně je vhodné realizovat i větší projekty se zapojením evropských fondů, které odčerpají peníze z budoucích rozpočtů. Vedení obcí by si však vždy mělo být jisté, že dočasný dluh bezproblémově splatí.

